Dec 09, 2025, 07:44 AM
एशेज: एडिलेड टेस्ट में कमिंस की वापसी तय, जोश हेजलवुड सीरीज से बाहर

एडिलेड, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। एशेज 2025-26 में 2-0 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में 17 दिसंबर से शुरू हो रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है। पैट कमिंस को पूरी तरह फिट घोषित कर दिया गया है। वहीं तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें रिकवरी में समय लगेगा। अब वह टी20 विश्व कप तक पूरी तरह फिट होने की कोशिश करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया मंगलवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "कप्तान कमिंस वापसी के लिए तैयार हैं। बदकिस्मती से, जोश एशेज का हिस्सा नहीं होंगे। इंजरी की वजह से वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। हम उनसे इस सीरीज में अहम योगदान की उम्मीद थी। अब वह टी20 विश्व कप की तैयारी करेंगे।"

मैकडोनाल्ड ने कहा, "पैट कमिंस की एडिलेड में तैयारी को लेकर कोई चिंता नहीं है। बेशक उन्होंने जुलाई से क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन वह तैयार हैं। सेलेक्टर्स उन्हें ब्रिस्बेन में चुनने के बहुत करीब थे। उनके पास मैच का मौका नहीं होगा। ऐसा कमिंस के साथ पहले भी हो चुका है। उन्होंने फिट होने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने अभ्यास सत्र में अपनी फॉर्म और फिटनेस दिखाई है। इसलिए हमें लगता है कि वह तैयार हैं।"

हेड कोच ने कहा कि पीठ दर्द की वजह से पिछले टेस्ट से बाहर उस्मान ख्वाजा को एडिलेड टेस्ट में जगह मिल सकती है, लेकिन उन्हें मध्यक्रम में बल्लेबाजी करनी होगी। पिछले मैचों में ट्रैविस हेड और जेक वेदराल्ड का प्रदर्शन बतौर ओपनर अच्छा रहा है।

उन्होंने कहा कि नाथन लियोन को पिछले दो टेस्ट मैचों की प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला, लेकिन अगले तीन टेस्ट मैचों में उनकी भूमिका बहुत अहम होगी। लियोन पिछले 13 साल में पहली बार घरेलू टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए।

मैकडोनाल्ड ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की इंजरी को लेकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। स्टार्क को गाबा टेस्ट में दर्द से परेशान देखा गया था।

