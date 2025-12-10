खेल

एशेज: एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम घोषित, कप्तान पैट कमिंस की वापसी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 10, 2025, 07:48 AM

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में 17 दिसंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे एशेज टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पैट कमिंस की बतौर कप्तान वापसी हो गई है। टीम में पैट कमिंस को एकमात्र नए खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। बाकी टीम ब्रिसबेन टेस्ट वाली है।

इंजरी की वजह से लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर चल रहे कप्तान पैट कमिंस की वापसी हो गई है। कमिंस एडिलेड में बतौर कप्तान नजर आएंगे। कमिंस की ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में ही वापसी होनी थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने किसी भी तरह का रिस्क न लेते हुए उन्हें टीम से बाहर रखा था। एडिलेड टेस्ट में उनकी वापसी से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और निचले क्रम की बल्लेबाजी में गहराई आएगी। 32 वर्षीय कमिंस जुलाई से चोट के कारण बाहर थे। वेस्टइंडीज दौरे में उनकी पीठ के निचले हिस्से में चोट लग गई थी, जिसके चलते वे लंबे समय तक टीम से दूर रहे।

पीठ में परेशानी की वजह से गाबा टेस्ट की प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे उस्मान ख्वाजा भी एडिलेड टेस्ट की 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। देखना होगा कि ख्वाजा प्लेइंग इलेवन में जगह बना पाते हैं या नहीं और अगर प्लेइंग इलेवन में उन्हें जगह मिलती है, तो वे बतौर ओपनर या मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं।

5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले दो टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है।

पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीती थी। ब्रिसबेन में खेला गया दूसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता। तीसरा टेस्ट एडिलेड में 17 दिसंबर से खेला जाएगा। चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में और पांचवां टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।

एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...