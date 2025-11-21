एशेज: बेन स्टोक्स ने घातक गेंदबाजी से 43 साल पहले का इतिहास दोहराया

पर्थ, 21 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज की शुरुआत पर्थ में हो चुकी है। शुक्रवार का पहला दिन गेंदबाजों का रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड जहां 172 पर सिमट गई, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी 123 पर 9 विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलियाई पारी में 5 विकेट लेने वाले बेन स्टोक्स ने 43 साल पहले का इतिहास दोहराया।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड मात्र 172 रन पर सिमट गई। कप्तान बेन स्टोक्स सिर्फ 6 रन बना सके। 172 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा नहीं था। लेकिन, गेंदबाजी के दौरान इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बेहद खतरनाक रहे। स्टोक्स ने 6 ओवर में 1 मेडन फेंकते हुए 23 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी घातक गेंदबाजी की वजह से पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया अपने 9 विकेट 123 पर गंवाकर मुश्किल में थी।

स्टोक्स पिछले 43 साल में इंग्लैंड के ऐसे पहले कप्तान हैं जिन्होंने एशेज में 5 विकेट लिए हैं। स्टोक्स से पहले बॉब विलीस ने 1982 में ब्रिसबेन में खेले गए टेस्ट में 5 विकेट लिए थे। उससे पहले फ्रेडी ब्राउन ने 1951 में मेलबर्न में, गबी एलेन ने ब्रिसबेन में 1936 में, जॉनी डगलस ने 1912 में मेलबर्न में और स्टेनली जैक्सन ने 1905 में नॉटिंघम में बतौर इंग्लैंड कप्तान 5 विकेट लिए थे।

इसके अलावा, बेन स्टोक्स एशेज में शतक लगाने और 5 विकेट हासिल करने वाले तीसरे कप्तान हैं। स्टोक्स से पहले स्टेनली जैक्सन और मोंटी नोबल ऐसा कर चुके हैं।

स्टोक्स ने एशेज में तीसरी बार 5 विकेट लिए है, लेकिन बतौर कप्तान उन्होंने पहली बार ये उपलब्धि हासिल की है।

2013 से लगातार एशेज खेल रहे स्टोक्स का यह 25वां टेस्ट है। अब तक वह 46 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा 46 पारियों में 1,568 रन भी उनके बल्ले से निकले हैं। इसमें 4 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं।

--आईएएनएस

पीएके