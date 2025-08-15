एसेक्स ने आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैंफर के साथ करार किया

लंदन, 14 अगस्त (आईएएनएस)। इंग्लिश काउंटी क्लब एसेक्स ने मौजूदा वनडे कप मुकाबलों के लिए आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैंफर को अपने साथ जोड़ा है। यह एक शॉर्ट-टर्म डील है। कैंफर क्लब के लिए तीन मुकाबले खेलेंगे।

26 वर्षीय खिलाड़ी शुक्रवार को सरे के विरुद्ध घरेलू मैच से पहले टीम से जुड़ेगा। इसके बाद कर्टिस कैंफर 17 अगस्त को लीसेस्टरशायर फॉक्स, जबकि 24 अगस्त को ग्लूस्टरशायर के विरुद्ध मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। हालांकि, कैंफर 20 अगस्त को ग्लैमरगन के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे।

क्लब की ओर से जारी बयान में कैंफर ने कहा, "मैं एसेक्स के साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए उत्साहित हूं। मुझे काउंटी क्रिकेट बहुत पसंद है। जब मुझे यह मौका मिला, तो बिना सोचे-समझे खेलने का फैसला लिया। चेम्सफोर्ड एक बेहतरीन मैदान है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं बल्ले और गेंद से टीम को जीत दिलाने में योगदान दे सकता हूं। मैं जानता हूं कि एसेक्स के फैंस बेहद उत्साही और वफादार हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको हर मैच में मुझसे शत प्रतिशत से कम नहीं मिलेगा।"

एसेक्स के बल्लेबाजी कोच टॉम हगिंस ने कहा, "हम कर्टिस को टीम में शामिल करके वाकई खुश हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि हमारे पास चुनने के लिए खिलाड़ियों का एक छोटा ग्रुप है। हमें सोच-समझकर खिलाड़ियों का चयन करना होगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्टिस का अनुभव शानदार है। भले ही कर्टिस थोड़े समय के लिए टीम में हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे।"

कैंफर ने 2020 में साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था, जिसमें सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 118 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाए। इसी मैच में उन्होंने पांच ओवरों में 26 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया।

कर्टिस कैंफर 43 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 33.72 की औसत के साथ 1,113 रन बनाए। इस दौरान 120 रन की सर्वोच्च पारी खेली। वहीं, गेंदबाजी में 34.43 की औसत से 32 विकेट चटकाए।

--आईएएनएस

आरएसजी