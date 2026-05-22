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एसएम कृष्णा मेमोरियल टेनिस: एलिस्टर ग्रे मुकुंद शशिकुमार को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

बेंगलुरु, 21 मई (आईएएनएस)। एलिस्टर ग्रे ने एसएम कृष्णा स्टेडियम के सेंटर कोर्ट पर गुरुवार को खेले गए मुकाबले में मुकुंद शशिकुमार को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बेहद रोमांचक रहा यह मुकाबला 2 घंटे 40 मिनट तक चला।

मुकुंद शशिकुमार टूर्नामेंट में भारत की आखिरी उम्मीद थे, लेकिन उन्हें भी एलिस्टर ग्रे से हारकर बाहर होना पड़ा। ग्रे ने शशिकुमार पर 6-2, 5-7, 7-6 (3) से जीत दर्ज की।

पहले सेट में दो बार सर्विस ब्रेक करते हुए ग्रे ने इसे अपने नाम किया। दूसरे सेट में जब शशिकुमार ने ग्रे की बढ़त को रोकने का फैसला किया, तो यह मुकाबला एक जोरदार हो गया। अपनी तेज सर्विस और सटीक फोरहैंड शॉट्स की बदौलत चेन्नई के शशिकुमार ने हर पॉइंट पर ज्यादा संयम और अनुशासन दिखाया। इसका फायदा उन्हें मिला। पहले उन्होंने ग्रे की सर्विस दो बार तोड़ी, और फिर सातवें गेम में अपनी सर्विस बचाते हुए 5-2 की बढ़त बना ली।

अपने बेहतरीन 'सिंगल-हैंडेड बैकहैंड रिटर्न' पर भरोसा करते हुए, 287वीं रैंक वाले ग्रे ने आठवें और दसवें गेम में शशिकुमार की सर्विस तोड़कर मैच में वापसी की और स्कोर 5-5 से बराबर कर दिया। इसके बाद शशिकुमार ने लगातार हमले की रणनीति अपनाई और दूसरा सेट जीत मैच को निर्णायक तीसरे सेट तक ले गए।

गर्मी और उमस से परेशान दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे की कमज़ोर 'सेकंड सर्विस' का फायदा उठाते हुए कुछ आसान पॉइंट हासिल किए। दूसरी ओर, जब भी कोई लंबी 'रैली' चलती, तो वह अक्सर किसी एक खिलाड़ी के रैकेट से बिना किसी दबाव के हुई गलती के साथ ही खत्म हो जाती थी।

तीसरे सेट के दौरान ग्रे ने दो बार अपने फिजियो से अपनी पीठ का इलाज करवाया। इसका उन्हें फायदा हुआ। उन्हें आराम करने और ऊर्जा हासिल करने का समय मिला। वे ताकत के साथ लौटे और टाई-ब्रेकर के जरिए तीसरा सेट जीत मैच जीतने में कामयाब रहे।

--आईएएनएस

पीएके

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