एसएम कृष्णा मेमोरियल ओपन: आदिल-मुकुंद की जोड़ी ने जीता डबल्स खिताब

बेंगलुरु, 24 मई (आईएएनएस)। आदिल कल्याणपुर और मुकुंद शशिकुमार की जोड़ी ने शनिवार को बेंगलुरु में एसएम कृष्णा मेमोरियल ओपन 2026 में डबल्स के खिताब को अपने नाम किया। आदिल-मुकुंद ने व्यक्तिगत और एटीपी चैलेंजर 50 टेनिस टूर्नामेंट के रूप में अपना पहला डबल्स खिताब जीता है।

इस गैर-वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कजाकिस्तान के पेट्र बार बिरयुकोव और ग्रिगोरी लोमाकिन को 6-7(3), 6-4, 10-3 से हराया और एसएम कृष्णा केएसएलटीए टेनिस स्टेडियम में एक घंटे 37 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। भारतीय जोड़ी ने टाई-ब्रेक में पहला सेट हारने के बाद जोरदार वापसी की। कल्याणपुर और मुकुंद ने दूसरे सेट में अच्छा प्रदर्शन किया और मैच को सुपर टाई-ब्रेकर तक पहुंचाया, जिसमें उन्होंने दबदबा बनाते हुए घरेलू मैदान पर खिताब जीता।

इससे पहले टूर्नामेंट में, कल्याणपुर और मुकुंद ने चौथी सीड वाली जापानी जोड़ी कोकोरो इसोमुरा और रयुकी मात्सुडा को 6-3, 7-6(4) से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं, सेमीफाइनल में दूसरी सीड वाली जोड़ी आयरलैंड के चार्ल्स बैरी और ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ चार्लटन को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था।

इस बीच, भारत के निकी कलियांडा पूनाचा और साकेत माइनेनी सेमीफाइनल में बिरयुकोव और लोमाकिन से 6-3, 6-4 से हार गए। मुकुंद ने एसएम कृष्णा मेमोरियल ओपन में सिंगल्स में भी अच्छा प्रदर्शन किया। 29 साल के मुकुंद ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के एलेस्टेयर ग्रे के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन आखिर में दो घंटे 40 मिनट तक चले मैच में 2-6, 7-5, 7-6(3) से हार गए। सिंगल्स के फाइनल में पेट्र बार बिरयुकोव ने बेलारूस के इल्या इवाश्का को 7-6(0), 4-6, 6-4 से हराकर खिताब जीता।

इससे पहले शुक्रवार को पूर्व टॉप-50 खिलाड़ी इल्या इवाश्का ने दबाव में संयम दिखाते हुए ब्रिटेन के तीसरे सीड हामिश स्टीवर्ट को एक रोमांचक सेमीफाइनल में 6-3, 3-6, 6-2 से हराया था, जबकि चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी पेट्र बार बिरयुकोव ने दूसरे सीड वाले एलेस्टेयर ग्रे को एक और मैराथन मुकाबले में 3-6, 6-4, 7-6 (5) से हराया था। एसएम कृष्णा मेमोरियल ओपन इस साल बेंगलुरु में हुआ तीसरा चैलेंजर टूर्नामेंट था, इससे पहले जनवरी में बेंगलुरु ओपन और पिछले हफ्ते कर्नाटक ओपन हुआ था।

--आईएएनएस

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