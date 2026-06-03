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एसएलसी ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स घोषित किए, 46 खिलाड़ी शामिल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 03, 2026, 03:20 AM

कोलंबो, 2 जून (आईएएनएस)। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने 2026-27 सीजन के लिए नेशनल प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणा कर दी है, जिसमें 46 खिलाड़ी शामिल हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगे, जिसमें ए1, ए2, बी1, बी2, सी1 और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं।

'एसएलसी' के अनुसार, यह वर्गीकरण प्रदर्शन, निरंतरता, फिटनेस स्तर, भविष्य की संभावनाओं और सभी फॉर्मेट में श्रीलंका की नेशनल टीमों की रणनीतिक जरूरतों के आधार पर तय किया गया है।

कुसल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, दिनेश चांदीमल, वानिंदु हसरंगा, पथुम निसांका, चरित असलंका, कामिंदु मेंडिस और महेश दीक्षाना जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। इनके साथ ही कई अनुभवी खिलाड़ियों और उभरते हुए टैलेंट को भी इस लिस्ट में जगह मिली है।

इन कॉन्ट्रैक्ट्स में 7 नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। पहली बार नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स पाने वाले खिलाड़ियों में विकेटकीपर-बल्लेबाज कामिल मिशारा, बल्लेबाज लसिथ क्रूसपुले, स्पिनर विजयकांत व्यासकांत, सीमर इसिथा विजेसुंदरा, ऑलराउंडर वानुजा सहान, बाएं हाथ के स्पिनर दिलुम सुदीरा और ऑलराउंडर थरिंदु रत्नायके शामिल हैं।

दुष्मंथा चमीरा, दासुन शनाका, प्रभात जयसूर्या, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका और लाहिरू कुमारा जैसे सीनियर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ-साथ, इस लिस्ट में कई युवा खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने हालिया सीजन में घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

एसएलसी ने कहा कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स का मकसद खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए जरूरी सहायता ढांचा और संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही श्रीलंकाई क्रिकेट के दीर्घकालिक विकास में योगदान देना है। बोर्ड ने आगे कहा कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को देना इस बात को दर्शाता है कि बोर्ड प्रदर्शन को पहचानने, उभरते हुए टैलेंट में निवेश करने और ऐसे खिलाड़ियों का एक मजबूत समूह बनाए रखने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, जो सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हों।

बोर्ड ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "श्रीलंका क्रिकेट सभी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को बधाई देता है और उन खिलाड़ियों का खास तौर पर स्वागत करता है जिन्हें पहली बार नेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स का दिया जाना एसएलसी की इस लगातार कोशिश को दिखाता है कि वह अच्छे प्रदर्शन को इनाम दे, उभरते हुए टैलेंट को निखारे, और ऐसे खिलाड़ियों का एक मजबूत ग्रुप बनाए जो खेल के सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में श्रीलंका की नुमाइंदगी कर सकें। श्रीलंका क्रिकेट को उम्मीद है कि खिलाड़ी आने वाले इंटरनेशनल सीजन के दौरान देश को कामयाबी दिलाने की कोशिश करते हुए, पेशेवर रवैया, अनुशासन और बेहतरीन प्रदर्शन के सबसे ऊंचे मानक को बनाए रखेंगे।"

अनुबंधित खिलाड़ियों की पूरी सूची: कुसल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, दिनेश चांदीमल, वानिंदु हसरंगा, पथुम निसांका, चरित असलंका, कामिंदु मेंडिस, दुष्मंथा चमीरा, असिथा फर्नांडो, दासुन शनाका, महेश दीक्षाना, जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेललेज, निरोशन डिकवेला, जेफरी वांडरसे, प्रभात जयसूर्या, विश्वा फर्नांडो, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, पवन रत्नायके, ईशान मलिंगा, मिलन रत्नायके, लाहिरु कुमारा, कसुन राजिथा, अविष्का फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, रमेश मेंडिस, कामिल मिशारा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, सोनल दिनुषा, सहान अराचिगे, प्रमोद मदुशन, लसिथ क्रूसपुले, लाहिरू उदारा, नुवानिदु फर्नांडो, विजयकांत व्यासकांत, इसिथा विजेसुंदरा, निशान मदुष्का, अकिला धनंजय, चमिका करुणारत्ने, पसिंदु सोरियाबंदरा, मोहम्मद शिराज, वनुजा सहन, दिलुम सुदीरा और ​​थारिन्दु रत्नायके।

--आईएएनएस

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