एसीबी अध्यक्ष और अफगानिस्तान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान हमले में शहीद क्रिकेटरों के लिए प्रार्थना की

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के अध्यक्ष मीरवाइस अशरफ और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की तरफ से हुए हवाई हमलों में शहीद हुए युवा क्रिकेटरों कबीर आगा, सिबघतुल्लाह और हारून की दुखद मृत्यु पर शोक जताया। साथ ही हमले में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

एसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा की है। तस्वीर में अशरफ के साथ जहीर खान, फरीद मलिक और शब्बीर नूरी के साथ राष्ट्रीय टीम के कई खिलाड़ी भी दिख रहे हैं।

एसीबी की पोस्ट में अशरफ ने कहा, "हमारे युवा खिलाड़ियों के सपने चकनाचूर हो गए। एक समृद्ध अफगानिस्तान के लिए उनकी बड़ी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन मानवता और शांति के दुश्मनों ने उनकी उम्मीदों को बेरहमी से दफना दिया। एसीबी की ओर से मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इस दुखद घड़ी में उनके साथ हैं और इस त्रासदी से बेहद दुखी हैं।"

प्रार्थना और शोक समारोह के बाद अशरफ राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उस स्थान पर भी गए जहां युवा क्रिकेटरों को दफनाया गया था। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

बीसीसीआई और आईसीसी ने भी पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में मारे गए अफगान क्रिकेटरों के लिए शोक व्यक्त किया था और इस घटना की निंदा की थी। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने भी इस घटना पर दुख जताया था।

पाकिस्तानी हमले में मारे गए तीनों युवा अफगानी क्रिकेटर एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने के बाद घर लौट रहे थे। घर लौटने के दौरान ही पाकिस्तान की तरफ से एयरस्ट्राइक हुई थी। क्रिकेटरों के साथ कई अन्य नागरिकों की भी जान चली गई।

अफगानिस्तान को पाकिस्तान में आयोजित त्रिकोणीय टी20 सीरीज में भाग लेना था। तीसरी टीम श्रीलंका है। हमले के बाद अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को पीसीबी ने शामिल किया है।

--आईएएनएस

पीएके