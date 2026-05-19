एसआरटी10 अल्टेवोल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लॉन्च इवेंट में शामिल हुए हर्ष संघवी, जय शाह और सचिन से की खास मुलाकात

अहमदाबाद, 19 मई (आईएएनएस)। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी अहमदाबाद में भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदलुकर द्वारा समर्थित 'एसआरटी10 अल्टेवोल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के लॉन्च इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सचिन के साथ-साथ आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से भी खास मुलाकात की।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस खेल एकेडमी में आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जो उनके विकास में मददगार होंगी।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अहमदाबाद में एसआरटी10 अल्टेवोल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लॉन्च इवेंट में सचिन तेंदुलकर और आईसीसी चेयरमैन जय शाह की मौजूदगी में शामिल हुआ। यह सचमुच एक खास पहल है, जो विश्व-स्तरीय आधारभूत संरचना, मार्गदर्शन और मूल्यों के साथ टैलेंटेड एथलीटों की अगली पीढ़ी को तैयार करेगी।"

एसआरटी10 अल्टेवोल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सचिन तेंदुलकर द्वारा समर्थित एक अत्याधुनिक खेल एकेडमी है। यह एकेडमी 40 हजार वर्ग गज में फैली हुई है। इसमें क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के लिए भी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। इस एकेडमी में क्रिकेट के लिए 13 इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस पिच हैं, जिन्हें अलग-अलग मिट्टी से तैयार किया गया है। यहां पर 55 मीटर बाउंड्री वाला रेडी ग्राउंड भी है। इसके साथ ही इन-डोर और आउट-डोर नेट प्रैक्टिस की सुविधा भी उपलब्ध है।

सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि अन्य खेलों के लिए भी इस एकेडमी में खास सुविधाएं प्रदान की गई हैं। एकेडमी में विश्व स्तरीय टेनिस कोर्ट और पिकबॉल कोर्ट तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, एकेडमी में खिलाड़ियों की फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए जिम, फिजियोथेरेपी सेंटर, और रनिंग ट्रैक भी मौजूद हैं। इस एकेडमी में 5 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों और युवाओं को पेशेवर ट्रेनिंग दी जाएगी।

एकेडमी का मकसद खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाना है। इसके साथ ही, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करना भी है। अहमदाबाद में यह एकेडमी का दूसरा केंद्र है। एकेडमी का पहला केंद्र नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स सेंटर में स्थित है।

--आईएएनएस

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