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एसआरएच बनाम पीबीकेएस मुकाबला रोमांचक होगा: संजय बांगड़

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 10:47 AM
एसआरएच बनाम पीबीकेएस मुकाबला रोमांचक होगा: संजय बांगड़

नई दिल्ली, 6 मई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर संजय बांगड़ का मानना ​​है कि सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच बुधवार की शाम हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला आईपीएल 2026 का 49वां मुकाबला अंकतालिका के लिहाज से बेहद अहम है।

बांगड़ का मानना है कि यह मैच बेहद रोमांचक और हाई-स्कोरिंग थ्रिलर बन सकता है, क्योंकि दोनों टीमें एक जैसी ताकत और मैच जीतने की क्षमता दिखाएंगी। दोनों टीमों के पास आक्रामक बल्लेबाजी है जो बड़े टोटल बनाने में सक्षम हैं। उनके टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज बहुत अच्छे टच में हैं, जिससे रन बनाने का मौका मिल सकता है।

जियो हॉटस्टार पर बांगड़ ने कहा, "दोनों टीमों में 220 से ज्यादा रन बनाने की ताकत है। उनके कॉम्बिनेशन काफी मिलते-जुलते हैं, खासकर मजबूत टॉप-ऑर्डर बैटिंग और अच्छी तेज गेंदबाजी विकल्प के साथ।"

बांगड़ ने दोनों टीमों के लिए एक आम चिंता की बात भी बताई, जिसमें कहा गया कि बीच के ओवरों में उनका परफॉर्मेंस अहम साबित हो सकता है। जो भी टीम उस फेज को बेहतर तरीके से नियंत्रित करेगी, उसे मुकाबले में बढ़त मिलने की संभावना है।

पंजाब किंग्स के पूर्व कोच बांगड़ ने कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर इस मैच में अपनी टीमों के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "दोनों टीमें हाल की नाकामियों से उबरने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए यह मैच कांटे का होने वाला है। लेकिन मेरे जुड़ाव को देखते हुए, मैं पंजाब किंग्स की तरफ थोड़ा जाऊंगा। सीजन में पहले भी पंजाब और हैदराबाद एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं। उस मैच में सनराइजर्स को छह विकेट से करारी हार मिली थी।"

पंजाब किंग्स अभी नौ मैचों में 13 अंक के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 10 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। एसआरएच-पीबीकेएस मैच की विजेता अंकतालिका में शीर्ष स्थान पर होगी।

--आईएएनएस

पीएके

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