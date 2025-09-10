England vs South Africa :कार्डिफ में पहला टी20 मैच, साउथ अफ्रीका से बदला लेने उतरेगा इंग्लैंड

खेल

Sep 10, 2025
नई दिल्ली: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को कार्डिफ में पहला टी20 मैच खेला जाएगा, जिसमें मेजबान इंग्लैंड वनडे सीरीज की हार का बदला लेने उतरेगी।

इंग्लैंड की टीम को तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि, तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने 342 रन से बड़ी जीत दर्ज करते हुए सम्मान जरूर बचाया, लेकिन सीरीज नहीं बचा सका।

टी20 सीरीज के मुकाबले 10, 12 और 14 सितंबर को क्रमश: कार्डिफ, मैनचेस्टर और नॉटिंघम में खेले जाने हैं। सीरीज के शुरुआती मैच के लिए इंग्लैंड पहले ही प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर चुका है।

स्टार ऑलराउंडर सैम करन ने टी20 टीम में वापसी की है, जिन्हें टी20 ब्लास्ट और द हंड्रेड में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है।

इंग्लैंड की टीम में चार बदलाव किए गए हैं। जोफ्रा आर्चर, सैम करन के अलावा फिल सॉल्ट और जेमी ओवरटन को प्लेइंग इलेवन में स्थान मिला है।

साउथ अफ्रीकी खेमे को डेवाल्ड ब्रेविस और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें हैं। वहीं, गेंदबाजी में क्वेना मफाका और कॉर्बिन बॉश टीम को मजबूती देते हैं।

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच साल 2007 से अब तक कुल 26 मुकाबले खेले गए, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 13 मैच जीते। वहीं, 12 मैच इंग्लैंड के नाम रहे।

इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर देखी जा सकती है।

साउथ अफ्रीका की टीम: एडन मार्करम (कप्तान), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, लिजाद विलियम्स, कगिसो रबाडा, सेनुरन मुथुसामी।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करेन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद।

 

 

