England vs Ireland T20 : आयरलैंड के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा इंग्लैंड

डबलिन में इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच रोमांचक दूसरा टी20 मुकाबला आज
Sep 19, 2025, 12:41 PM
आयरलैंड के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा इंग्लैंड

डबलिन: इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच डबलिन में शुक्रवार को दूसरा टी20 मैच खेला जाना है, जिसमें इंग्लिश टीम जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी।

इंग्लैंड ने आयरलैंड के विरुद्ध सीरीज के पहले मैच को चार विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ इंग्लैंड ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अगर इंग्लैंड सीरीज के शेष 2 में से एक भी मुकाबला जीत लेता है, तो इंग्लैंड की टीम आयरलैंड के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज अपने नाम करेगी।

 

इंग्लैंड को जोस बटलर और फिलिप साल्ट से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें होंगी। वहीं, आदिल रशीद और जेमी ओवरटन अपनी गेंदबाजी से मुकाबले का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं।

 

दूसरी ओर, आयरलैंड की टीम को रॉस अडायर और हैरी टेक्टर से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी। क्रेग यंग और मैथ्यू हम्फ्रेस गेंदबाजी में टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं।

 

इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच साल 2010 से अब तक कुल 3 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। मई 2010 में दोनों देशों के बीच मुकाबला बेनतीजा रहा था, जिसके बाद 26 अक्टूबर 2022 को टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 रन से जीत दर्ज करते हुए बड़ा उलटफेर किया। इंग्लैंड ने 17 सितंबर 2025 को आयरलैंड के खिलाफ इसी सीरीज में पहली टी20 जीत दर्ज की है।

 

डबलिन के द विलेज ग्राउंड की पिच पर बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। यहां तेज गेंदबाजों को अधिक मदद मिलती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग पसंद करेगी। शुक्रवार को डबलिन में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यहां इस दिन बारिश की आशंका भी है।

 

आयरलैंड की टीम : पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), जॉर्ज डॉकरेल, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, बैरी मैकार्थी, ग्राहम ह्यूम, मैथ्यू हम्फ्रेस, क्रेग यंग, ​​बेंजामिन व्हाइट, जॉर्डन नील, बेंजामिन कैलिट्ज।

 

इंग्लैंड की टीम : फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, सैम करन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, आदिल राशीद, ल्यूक वुड, स्कॉट करी, जॉर्डन कॉक्स, टॉम हार्टले, सोनी बेकर।

 

 

 

