Mark Wood Fitness : पर्थ टेस्ट से पहले पूरी तरह फिट हो जाऊंगा: मार्क वुड

नई दिल्ली: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने एशेज टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट (पर्थ) से पूर्व पूरी तरह से फिट होने की उम्मीद जताई है।

मार्क वुड इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं। वुड ने भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के पांचवें टेस्ट मैच में वापसी की उम्मीद जताई थी, लेकिन पूरी तरह फिट न होने की वजह से उनकी वापसी टल गई थी। वुड अगले सप्ताह न्यूजीलैंड पहुंचेंगे जहां वह इंग्लैंड की सीमित ओवरों की सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम से जुड़ेंगे और अपनी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया को तेज करेंगे। हालांकि वह किसी प्रतिस्पर्धी मैच में नहीं खेलेंगे।

विजडन क्रिकेट वीकली पॉडकास्ट में वुड ने कहा, "यह एक निराशाजनक गर्मी थी। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई मौका नहीं मिला और मेरा घुटना, जब आपको लगता है कि आप खेलने के लिए तैयार हैं, तब भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। मुझे दो बार चोट लगी। फिलहाल सबकुछ ठीक है। मैंने अपनी गति बढ़ा ली है। इसलिए मैं पहले न्यूजीलैंड और फिर एशेज के लिए अच्छी तरह से तैयार हो रहा हूं।"

वुड ने कहा कि घुटने की सर्जरी के बाद उनकी रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया कष्टप्रद रही है। आप सोचते रहते हैं कि सब ठीक है और खेलने वाले होते हैं, लेकिन तभी आप अनफिट हो जाते हैं। भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट में, मैं खेलने के बहुत करीब था, लेकिन घुटने की सूजन की वजह से मैं नहीं खेल सका।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा, "मैं अच्छे फॉर्म में हूं, अभ्यास मैचों और नेट्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूं। पर्थ में खेले जाने वाले एशेज के पहले टेस्ट में अपनी दावेदारी पेश कर सकता हूं। रिहैबिलिटेशन में कोई सीधा-साधा बदलाव नहीं आया है। इसमें थोड़ा उतार-चढ़ाव रहा है, लेकिन अब मैं अच्छी स्थिति में हूं, काफी सकारात्मक महसूस कर रहा हूं और उस मैच के लिए पूरी तरह तैयार हूं।"

मार्क वुड दाएं हाथ के बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। अगर वह पूरी तरह फिट होते हैं और टीम में वापसी करते हैं, तो इंग्लैंड की गेंदबाजी काफी मजबूत हो जाएगी। 35 साल के वुड ने 37 टेस्ट मैचों में 119 विकेट लिए हैं।