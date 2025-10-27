England Women Victory : न्यूजीलैंड के सफर का निराशाजनक अंत, आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 8 विकेट से हराया

विशाखापत्तनम: महिला विश्व कप 2025 का 27वां मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड ने अपनी जीत की लय बरकरार रखते हुए मैच 8 विकेट से जीता। इंग्लैंड को जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य मिला था।

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड 38.2 ओवर में सिर्फ 168 रन पर सिमट गई। जॉर्जिया प्लिमर ने 57 गेंद पर 43, अमेलिया केर ने 43 गेंद पर 35 और कप्तान सोफी डिवाइन ने 23 रन की पारी खेली। ये तीनों ही बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सकीं। इन तीनों के अलावा टीम की अन्य बल्लेबाज इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने क्रीज पर रुकने का साहस नहीं दिखा सकीं।

इंग्लैंड के लिए लिंसे स्मिथ ने 9.2 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। नेट सेवियर ब्रंट और एलिस कैप्सी ने 2-2, चार्ली डिन और सोफी डंकले ने 1-1 विकेट लिए।

169 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी इंग्लैंड को सलामी बल्लेबाजों एमी जोंस और टैमी ब्यूमाउंट ने मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़े। ब्यूमाउंट 38 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुईं। एमी जोंस ने दूसरे विकेट के लिए हिदर नाइट के साथ 83 रन की साझेदारी की। हिदर नाइट 40 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुईं। जोंस 92 गेंद पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 86 और डैनी व्याट 2 रन पर नाबाद रहीं। इंग्लैंड ने 29.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया।

विश्व कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ये आखिरी लीग मैच था। इस मैच का सेमीफाइनल के दृष्टिकोण से महत्व नहीं था। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी थी। न्यूजीलैंड 7 मैचों में 1 जीत हासिल कर सकी, जबकि 4 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच बारिश की वजह से रद्द हुए। कीवी टीम के पास महज 4 अंक हैं। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुकी है। 7 मैचों में 5 जीत और 1 रद्द मैच से 1 अंक लेकर 11 अंक के साथ इंग्लैंड अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है।