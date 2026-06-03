एनडीटीएल ने स्पोर्ट्स साइंस, एंटी-डोपिंग रिसर्च और एथलीट कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। नई दिल्ली में स्थित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी (एनडीटीएल) ने बुधवार को देश में स्पोर्ट्स साइंस, एंटी-डोपिंग शोध और एथलीट वेलफेयर को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइसेंटेनरी यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया।

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यह रणनीतिक साझेदारी खेल विज्ञान शिक्षा, एंटी-डोपिंग शोध और भारत में ड्रग-फ्री खेल के बड़े मिशन को आगे बढ़ाने में एक अहम मील का पत्थर है। भारत सरकार के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी एनडीटीएल और एक निजी बॉडी के बीच एमओयू पर दोनों संस्थानों के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए, जो वैज्ञानिक ऊच्चक्षमता, नीतिगत खेल भावना और देश भर के एथलीटों के कल्याण की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

इस सहयोग का मकसद विद्यार्थी और फैकल्टी सदस्यों को उच्च प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एक्सपर्ट लेक्चर और स्टेट-ऑफ-द-आर्ट लेबोरेटरी अभ्यास के मौके देना है। यह साझेदारी विश्लेषणात्मक जांच, एंटी-डोपिंग विज्ञान, फोरेंसिक विश्लेषण और हेल्थकेयर डायग्नोस्टिक्स से जुड़े क्षेत्र में संयुक्त रिसर्च इनिशिएटिव, नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम और क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी।

एनडीटीएल के निदेशक, डॉ. पी. एल. साहू ने दक्ष पेशेवरों को विकसित करने और वैज्ञानिक रिसर्च को आगे बढ़ाने में अकादमिक-इंडस्ट्री साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एमओयू देश में वैज्ञानिक शिक्षा और लैबोरेटरी एक्सीलेंस के इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा।

पीआईबी के मुताबिक, "एनडीटीएल का मिशन हमेशा से भारत में खेल की सत्यनिष्ठा को बनाए रखना रहा है। एसजीटी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान के साथ साझेदारी करने से हम उस मिशन को शिक्षा जगत में भी बढ़ा सकते हैं—वैज्ञानिक, शोधार्थी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवर की अगली पीढ़ी को तैयार करना जो स्वच्छ खेल का समर्थन करेंगे। हम एक फायदेमंद और असरदार सहयोग की उम्मीद करते हैं।"

एसजीटी विश्वविद्यालय वीसी ने डॉ. हेमंत वर्मा ने कहा, "नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी के साथ यह एमओयू एसजीटी विश्वविद्यालय के लिए गर्व का कदम है। यह साझेदारी के इनोवेशन, शोध परक शिक्षा को बढ़ावा देने के विजन से मेल खाती है। इससे पेशेवर क्षमता और रोजगार की संभावना बढ़ेगी।"

एनडीटीएल के गवर्निंग मेंबर और जनरल बॉडी मेंबर, प्रो. वाई. के. गुप्ता, ने कहा कि यह साझेदारी दोनों संस्थानों की वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने और एक स्किल्ड हेल्थकेयर और शोधार्थियों के विकास में रिसर्च वर्कफोर्स के विकास में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

--आईएएनएस

पीएके