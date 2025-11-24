एनआरएआई अध्यक्ष पद की रेस में ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। गगन नारंग नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। उनका मुकाबला मौजूदा अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव से होगा।

मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल भी एनआरएआई अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन पिछले सप्ताह वह इस रेस से बाहर हो गए थे। इसके बाद नांरग की उम्मीदवारी को बल मिला। नांरग का नामांकन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजय पटेल ने आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ाया।

नारंग ने उपाध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारी पेश की है। वह मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कुंवर सुल्तान सिंह समेत छह उम्मीदवारों के बीच कड़े मुकाबले में शामिल हो गए हैं।

लंबे समय से नारंग के साथी रहे पवन कुमार सिंह अगले सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए तैयार हैं। वे इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार हैं। इसलिए वे निर्विरोध चुने जाएंगे। ट्रेजरर के लिए अशोक मित्तल का मुकाबला मेघशाम श्रीपद भंगले से होगा।

एनआरएआई 2025–2029 अवधि के लिए नई टीम 4 दिसंबर को पंजाब में आयोजित जनरल बॉडी बैठक में चुनेगा। बैठक में 25 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड भी चुना जाएगा।

नारंग हाल ही में आयोजित ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के किंग्स बैटन के अनावरण समारोह का हिस्सा थे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मंगलवार को डीएलएफ एवेन्यू, साकेत में किंग्स बैटन का अनावरण किया। इस इवेंट में इंग्लैंड के हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन और कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट पी.टी. उषा भी मौजूद थीं।

कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में योगेश्वर दत्त, अचंता शरत कमल और गगन नारंग समेत कई ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता मौजूद थे।

गगन नारंग देश के मुख्य और सफल निशानेबाजों में से एक हैं। नारंग ने 2012 में लंदन में आयोजित ओलंपिक में 10 मी एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

--आईएएनएस

पीएके