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एमसीए ने टी20 मुंबई विमेंस लीग का लोगो जारी किया, 2 मई को होगी नीलामी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 09:43 AM

मुंबई, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने रविवार को पहली टी20 मुंबई विमेंस लीग का आधिकारिक लोगो जारी किया। पुरुषों के बाद महिला क्रिकेटरों के लिए टी20 लीग की शुरुआत मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है।

अनावरण किया गया लोगो आधुनिक महिला क्रिकेट की भावना को दिखाता है। यह टी20 फॉर्मेट की गतिशीलता, लक्ष्य, और ऊर्जा को दिखाता है, साथ ही मुंबई की समृद्ध खेल विरासत से भी जुड़ा है।

मुंबई को भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण शहर के रूप में देखा जाता है। एमसीए द्वारा महिलाओं के लिए टी20 लीग की शुरुआत एक टूर्नामेंट शुरू होने से कहीं ज्यादा है। लीग को मुंबई की अगली पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों को पहचानने, उन्हें बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

भारतीय क्रिकेट में प्रतिभा के भंडार के रूप में देखी जाने वाली मुंबई ने कई बेहतरीन क्रिकेटर दिए हैं। टी20 मुंबई विमेंस लीग के साथ, एमसीए अब उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है, और विमेंस क्रिकेट में वही कॉम्पिटिटिव कड़ापन और इकोसिस्टम की गहराई ला रहा है।

टी20 मुंबई विमेंस लीग का यह पहला संस्करण होगा। पहले संस्करण में तीन टीमें होंगी, जिसका फॉर्मेट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैच का ज्यादा से ज्यादा अनुभव और कॉम्पिटिटिव बढ़त मिले। लीग को एक जरूरी फीडर सिस्टम के तौर पर बनाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ी आसानी से स्टेट-लेवल स्क्वॉड और नेशनल मुकाबले में जा सकें।

भारत में विमेंस क्रिकेट एक अहम मोड़ पर है, जिसे बढ़ती व्यूअरशिप, बढ़े हुए संस्थागत निवेश और विमेंस प्रीमियर लीग जैसे प्लेटफॉर्म की सफलता से बढ़ावा मिल रहा है। मुंबई जैसी लीग से टैलेंट पूल को गहरा करने और मेडिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है।

एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा, "मुंबई ने हमेशा क्रिकेट में बेंचमार्क सेट किया है। टी20 मुंबई विमेंस लीग के साथ, हम उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, विमेंस क्रिकेट के लिए एक मजबूत, सस्टेनेबल रास्ता बना रहे हैं और खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं।"

लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन राजदीप गुप्ता ने कहा, "टी20 मुंबई विमेंस लीग के लोगो का अनावरण सिर्फ एक सांकेतिक उपलब्धि नहीं है। यह मुंबई में महिला क्रिकेटरों के लिए एक मजबूत और प्रतियोगी मंच बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। हमारा विजन स्पष्ट है। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां प्रतिभा को लगातार पहचाना जाए, विकसित किया जाए और उसे वह मौका दिया जाए जिसका वह हकदार है। यह लीग उस रास्ते को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।"

एमसीए 2 मई को पुरुषों और महिलाओं दोनों लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी करेगा। टी20 मुंबई लीग (पुरुष) में आठ टीमें हैं, जबकि विमेंस लीग में तीन टीमें हैं। नीलामी के लिए कुल 2,411 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, जिसमें 2,048 पुरुष और 363 महिलाएं शामिल हैं।

टी20 मुंबई लीग में टीमों को कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 20 खिलाड़ियों वाली टीम बनानी होगी, जबकि टी20 मुंबई विमेंस लीग में टीमों में 16 से 18 तक खिलाड़ियों की संख्या होगी।

हर टीम को अपनी टीम में कम से कम दो अंडर-19 खिलाड़ियों को शामिल करना होगा। यह कदम एमसीए के लंबे समय के विजन को और मजबूत करता है, जिसमें युवा खिलाड़ियों को उनके करियर की शुरुआत में ही एक कॉम्पिटिटिव, हाई-परफॉर्मेंस माहौल में शामिल करके एक मजबूत पाइपलाइन बनाना शामिल है।

--आईएएनएस

पीएके

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