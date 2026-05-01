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एमसीबी लेडीज क्लासिक मॉरीशस: मुकाबले के लिए तैयार भारत की चौकड़ी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 09:30 AM

पोर्ट लुइस (मॉरीशस), 30 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत की चार मजबूत खिलाड़ी पहली बार आयोजित हो रहे एमसीबी लेडीज क्लासिक मॉरीशस में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस खूबसूरत लेजेंड्स कोर्स पर दीक्षा डागर, त्वेसा मलिक, वाणी कपूर और हिताशी बख्शी के साथ मिलकर भारत की चुनौती पेश करेंगी।

वाणी कपूर हाल ही में मॉरीशस में खेलने के अनुभव के साथ यहां पहुंची हैं, जिन्होंने अनाहिता कोर्स पर हुए आईजीपीएल इनविटेशन में हिस्सा लिया था। वहीं, एलईटी की नियमित खिलाड़ी प्रणवी उर्स और अवनी प्रशांत ने कुछ समय का ब्रेक लेने के लिए इस टूर्नामेंट में न खेलने का फैसला किया है।

इस सीजन में हीरो विमेंस इंडियन ओपन जीतने का लक्ष्य रखने वालीं दीक्षा सुबह 7:20 बजे एलेसांद्रा फानाली और एलेक्जेंड्रा फॉर्स्टरलिंग के साथ अपना अभियान शुरू करेंगी। हिताशी बख्शी को शुरुआती दो राउंड के लिए लियाना बेली और गैब्रिएला काउली के साथ जोड़ा गया है।

अपना टूर कार्ड वापस पाने के लिए जोरदार कोशिश कर रहीं त्वेसा मलिक लिली में हम्फ्रीज और बॉबी ब्राउन के साथ ग्रुप में रखा गया है। वाणी कपूर अपने शुरुआती राउंड में कोरीन विडेन और क्लो विलियम्स के साथ खेलेंगी।

इस बीच सभी की निगाहें इंग्लैंड की एस्मे हैमिल्टन पर भी होंगी, जिन्होंने हाल ही में इन्वेस्टेक एसए विमेंस ओपन में अपनी पहली एलईटी जीत हासिल की है। शानदार लय में चल रहीं हैमिल्टन सीधे मॉरीशस पहुंची हैं। वह एलईटी ऑर्डर ऑफ मेरिट में चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं और अपनी शानदार फॉर्म को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं।

इस टूर्नामेंट में 120 खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। ये खिलाड़ी कॉन्स्टेंस बेले मारे प्लाज के लेजेंड्स कोर्स पर 54-होल स्ट्रोक प्ले इवेंट में हिस्सा लेंगी। यह कोर्स अपनी संकरी फेयरवे और मुश्किल ग्रीन्स के लिए जाना जाता है।

एस्मे हैमिल्टन स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7:40 बजे अपने खिताब की दौड़ शुरू करेंगी। वह फ्रांस की अगाथे लैसने और स्वीडन की काजसा अरवेफजाल के साथ खेलेंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

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