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एमपीएल टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए जबलपुर रॉयल लायंस की टीम घोषित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 03:39 PM

जबलपुर, 1 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए 'जबलपुर रॉयल लायंस' ने अपनी टीम घोषित कर दी है, जिसमें पुनीत दाते जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ अजय रोहेरा और मिहिर हिरवानी जैसे प्रमुख खिलाड़ी भी शामिल हैं।

जबलपुर रॉयल लायंस के आयुष लालवानी ने कहा, "इस सीजन में हमारा रवैया निडर रहेगा, क्योंकि हमने अनुभवी खिलाड़ियों और प्रतिभाशाली युवाओं के बेहतरीन मेल से एक ऐसी टीम बनाई है जो खुद को साबित करने के लिए बेताब हैं। टीम के भीतर शुरू से ही बहुत सकारात्मक ऊर्जा रही है। खिलाड़ी इस सीजन में निडर और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने के लिए उत्साहित हैं। एमपीएल क्रिकेटर्स के लिए अपनी क्षमता दिखाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और बड़े स्तर पर अपने लिए अवसर बनाने का एक शानदार मंच बन गया है।"

एमपीएल टी20 सिंधिया कप का आगामी सीजन 3 जून से शुरू होगा। एमपीएल 2026 अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा, जिसमें 10 पुरुषों की टीमें और 5 महिलाओं की फ्रेंचाइजी शामिल होंगी।

पुरुषों के टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में ग्वालियर चीताज का सामना उज्जैन फाल्कन्स से होगा। जबलपुर रॉयल लायंस 6 जून को होलकर स्टेडियम में इंदौर पिंक पैंथर्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

जबलपुर रॉयल लायंस की टीम: आयाम सरदाना, अभिषेक भंडारी, अजय रोहेरा, आकर्ष सिंह परिहार, अक्षत द्विवेदी, अक्षय शर्मा, अर्पित गौड़, मिहिर हिरवानी, नयन राज मेवाड़ा, पंकज पटेल, प्रिंस वाधवानी, पुनीत दाते, राहुल बाथम, रितिक टाडा, ऋत्विक दीवान, संजोग निज्जर, वेदांत अवस्थी।

पुरुषों की प्रतियोगिता में तीन नई टीमें मालवा स्टैलियंस, उज्जैन फाल्कन्स और रॉयल निमाड़ ईगल्स शामिल हुई हैं। इनके साथ ही मौजूदा चैंपियन भोपाल लेपर्ड्स और पहले से मौजूद टीमें बुंदेलखंड बुल्स, चंबल घड़ियाल्स, ग्वालियर चीताज, इंदौर पिंक पैंथर्स, जबलपुर रॉयल लायंस और रीवा जगुआर भी शामिल हैं। वहीं, महिलाओं की प्रतियोगिता में ग्वालियर शेरनीज और रॉयल निमाड़ ईगल्स को शामिल किया गया है। ये टीमें 5 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में भोपाल वुल्व्स, बुंदेलखंड बुल्स और चंबल घड़ियाल्स के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

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