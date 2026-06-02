एमपीएल 2026: आईपीएल के बाद अब बतौर कप्तान 'ग्वालियर चीताज' को खिताब जिताने पर रजत पाटीदार की निगाहें

ग्वालियर, 2 जून (आईएएनएस)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को लगातार दो आईपीएल खिताब जिताने के बाद, रजत पाटीदार अब मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 में 'ग्वालियर चीताज' की कमान संभालेंगे।

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पाटीदार एक ऐसी टीम की कप्तानी करेंगे, जो 2025 में सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद, फाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी, लेकिन अब यह टीम इतिहास रचने को बेताब है। ग्वालियर चीताज 2026 सीजन का पहला मैच उज्जैन फाल्कंस के खिलाफ खेलेगी।

हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश से निकले सबसे कामयाब क्रिकेटर्स में से एक, पाटीदार ने घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट दोनों में शानदार तरक्की की है। मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाने से लेकर आईपीएल मंच पर खुद को एक लीडर के तौर पर स्थापित करने तक, दाएं हाथ के बल्लेबाज पाटीदार अब अपने जाने-पहचाने माहौल में वापस लौट रहे हैं। उनका लक्ष्य ग्वालियर चीताज को उसका पहला खिताब जिताना है।

ग्वालियर चीताज की टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा प्रतिभाओं का शानदार मेल है। इस टीम में मंगेश यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो 2025 सीजन में 14 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इसके अलावा, टीम को हेड कोच आदित्य श्रीवास्तव के मार्गदर्शन का भी फायदा मिलेगा, जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता था।

टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, जब पाटीदार की टीम अपने पहले एमपीएल अभियान में उज्जैन फालकंस का सामना करेगी।

इस अभियान से पहले पाटीदार ने कहा, "मध्य प्रदेश में वापस आकर खेलना हमेशा एक खास एहसास होता है। पिछले कुछ महीने यादगार रहे हैं, लेकिन हर नया टूर्नामेंट नई चुनौतियां और नया जोश लेकर आता है। एमपीएल राज्य में क्रिकेट के लिए एक अहम मंच बन गया है। मैं एक बार फिर ग्वालियर चीताज का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्साहित हूं। हमारे पास एक प्रतिभाशाली स्क्वॉड है, एक मजबूत सपोर्ट स्टाफ है, और एक ऐसा ग्रुप है, जो कामयाब होने के लिए बेताब है। हमारा ध्यान सकारात्मक क्रिकेट खेलने और ट्रॉफी घर लाने का सबसे अच्छा मौका बनाने पर है।"

--आईएएनएस

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