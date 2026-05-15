एमपी प्रीमियर लीग का विस्तार, अब पुरुषों की 10 टीमों में होगी जंग, महिलाओं में 2 नई टीमें शामिल

भोपाल, 14 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग (एमपीएल) 2026 इस सीजन में और भी रोमांचक होने जा रहा है। इस नए सीजन में पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिताओं में कुल 5 नई टीमों को जोड़ा गया है। पुरुषों के टूर्नामेंट में अब 7 के बजाय 10 फ्रेंचाइजी खिताब के लिए मुकाबला करेंगी।

मालवा स्टैलियंस, उज्जैन फाल्कन्स और रॉयल निमाड़ ईगल्स को पुरुषों की सूची में जोड़ा गया है। इनके साथ ही मौजूदा चैंपियन भोपाल लेपर्ड्स, बुंदेलखंड बुल्स, चंबल घड़ियाल्स, ग्वालियर चीताज, इंदौर पिंक पैंथर्स, जबलपुर रॉयल लायंस और रीवा जगुअर्स भी शामिल हैं।

महिलाओं के टूर्नामेंट में भी इजाफा देखने को मिला है। दो नई फ्रेंचाइजी जोड़ी गई हैं, जिससे टीमों की कुल संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई है। इस कदम को मध्य प्रदेश में महिलाओं के क्रिकेट के लिए एक बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है, जिससे ज्यादा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। इस विस्तार से प्रतियोगिता के और भी कड़े होने और पूरे राज्य के ज्यादा युवा क्रिकेटर्स को अवसर मिलने की उम्मीद है।

महिलाओं की प्रतियोगिता में, ग्वालियर शेरनीज और रॉयल निमाड़ ईगल्स को आगामी सीजन के लिए जोड़ा गया है। ये टीमें भोपाल वुल्व्स, बुंदेलखंड वॉल्व्स और चंबल घड़ियाल्स के साथ मिलकर पांच टीमों के इस विस्तारित टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी।

नई टीमों के शामिल होने पर टिप्पणी करते हुए, एमपीएल के पूर्व चेयरमैन महाआर्यमन सिंधिया ने कहा, "यह प्रतियोगिता के विकास के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। पुरुषों और महिलाओं, दोनों टूर्नामेंट्स में नई टीमों के शामिल होने से खिलाड़ियों के लिए ज्यादा अवसर पैदा होंगे और हमें मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से नई प्रतिभाओं को खोजने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि यह लीग लगातार आगे बढ़ती रहे और युवा क्रिकेटर्स के लिए एक मजबूत मंच बने। मैं सभी टीमों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रशंसक इस रोमांचक सीजन का आनंद लेंगे।"

--आईएएनएस

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