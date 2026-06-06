एमिलियो गे की अर्धशतकीय पारी, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने कसा पहले टेस्ट मैच पर शिकंजा

लंदन, 6 जून (आईएएनएस)। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शिकंजा कस लिया है। टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान टीम से मिले 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट खोकर 36 रन बना लिए हैं।

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न्यूजीलैंड को जीत के लिए अभी 218 रनों की दरकार है और टीम के 7 विकेट शेष है। दूसरी पारी में भी कीवी टीम के कप्तान टॉम लाथम बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। वहीं, केन विलियमसन भी 36 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर जोश टंग का शिकार बने।

नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजे गए विलियम ओ'रूर्के को गस एटकिंसन ने जीरो पर आउट किया। डेवोन कॉनवे 12 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। एटकिंसन दूसरी पारी में 2 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि जोश टंग ने एक विकेट अपने नाम किया है।इससे पहले, दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहली पारी में 113 रन बनाकर ऑलआउट हुई। ग्लेन फिलिप्स ने 34 रनों का योगदान दिया, जबकि काइल जेमीसन 29 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से ओली रोबिन्सन ने 39 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि जोश टंग ने 3 विकेट चटकाए। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड ने 27 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 226 रन बनाकर ऑलआउट हुई।

बेन डकेट और एमिलियो गे ने इंग्लैंड टीम को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े। डकेट 46 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। जैकब बेथेल दूसरी पारी में भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 14 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार बने। जोस रूट को 8 रनों के स्कोर पर नाथन स्मिथ ने पवेलियन भेजा, तो हैरी ब्रूक बिना खाता खोले आउट हुए।

एमिलियो ने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 95 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 57 रन बनाए। जेमी स्मिथ ने 39 रनों का योगदान दिया। कप्तान बेन स्टोक्स दूसरी पारी में बिना खाता खोले आउट हुए, जबकि गस एटकिंसन ने 14 रनों का योगदान दिया। ओली रोबिन्सन ने बेशकीमती 29 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में नाथन स्मिथ ने 70 रन देकर 6 विकेट चटकाए। वहीं, विलियम ओ'रूर्के ने 2 विकेट निकाले।

--आईएएनएस

एसएम/एएस