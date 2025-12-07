खेल

एमएलएस कप जीतने के बाद लियोनल मेसी ने मियामी के दृढ़ संकल्प की तारीफ की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 07, 2025, 05:08 PM

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। इंटर मियामी के कप्तान लियोनेल मेसी ने क्लब की एमएलएस कप जीत का श्रेय अपने साथियों के दृढ़ संकल्प को दिया है। उन्होंने कहा कि टीम ने टूर्नामेंट में हर मुश्किल चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया।

लियोनल मेसी ने कहा कि शनिवार के फाइनल में वैंकूवर व्हाइटकैप्स पर 3-1 की जीत उस सीजन का इनाम थी जिसमें फ्लोरिडा टीम ने सभी कॉम्पिटिशन में 58 गेम खेले। जुलाई 2023 में बार्सिलोना से टीम का हिस्सा बनते समय हमारा यही लक्ष्य था।

उन्होंने कहा, "हम यहां आते ही लीग्स कप जीतने में कामयाब रहे। हमारा साल बहुत अच्छा रहा है, हमने हर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें हमें खेलना था। हम एक और लीग्स कप फाइनल में पहुंचे और हमने एक चैंपियंस कप सेमीफाइनल खेला। इस साल हमारा एक मकसद एमएलएस कप जीतना था। टीम ने बहुत मेहनत की। यह बहुत लंबा साल रहा है, जिसमें बहुत सारे मैच हुए और टीम ने यह काम किया।"

मेसी ने मियामी की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने रोड्रिगो डी पॉल और तादेओ अलेंदे दोनों की मदद की जिससे टीम मैच के आखिर में कनाडाई टीम से आगे निकल गई। 2022 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान ने एमएलएस कैंपेन का अंत 33 मैचों में 35 गोल के साथ 23 असिस्ट के साथ किया।

आठ बार के बैलन डी'ओर विजेता लियोनल मेसी ने 2025 में मियामी के लिए सभी प्रतियोगिताओं के दौरान खेले 49 मैचों में 43 गोल किए और 26 असिस्ट दिए।

सीजन के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले अल्बा और बुस्केट्स के लिए मेसी ने कहा, "उनके लिए कुछ बहुत खूबसूरत खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। अब से, उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि वे खिताब के साथ जा रहे हैं।"

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...