एलिक अथांजे और शाई होप का अर्धशतक, वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को दिया 150 रन का लक्ष्य

चटगांव, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 का लक्ष्य दिया है।

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। ओपनर ब्रेंडन किंग महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे विकेट के लिए एलिक अथांजे और शाई होप ने 105 रन की साझेदारी की। दोनों ने अर्धशतक लगाए। अथांजे 33 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान होप ने भी अर्धशतक लगाया। होप 36 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज का मध्यक्रम और निचला क्रम पूरी तरह बिखर गया।

होप जब चौथे विकेट के रूप में आउट हुए वेस्टइंडीज का स्कोर 12.5 ओवर में 112 रन था। बाद की 43 गेंदों पर सिर्फ 37 रन बन सके और टीम ने 5 विकेट गंवाए। रोस्टन चेज ने 17 और रोमारियो शेफर्ड ने 13 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने अनुमानित स्कोर से कम-से-कम तीस रन कम बनाए हैं।

बांग्लादेश के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने घातक गेंदबाजी की। रहमान ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए। नसूम अहमद ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 और रिशाद हुसैन ने 3 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए। तस्किन अहमद ने 1 विकेट लिया।

बांग्लादेश को पहले टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 150 के लक्ष्य को हासिल कर बांग्लादेश इस मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी कर सकती है। अगर बांग्लादेश जीतती है, तो आखिरी मुकाबला फाइनल होगा, जो टीम जीतेगी, वो सीरीज की विजेता होगी।

--आईएएनएस

पीएके