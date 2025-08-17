एक युग का 'अंत', पाकिस्तान के जिन बल्लेबाजों के नाम टी20 में सर्वाधिक रन, वही 'एशिया कप' से ड्रॉप

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को बाहर करते हुए फैंस को चौंका दिया।

इन दोनों खिलाड़ियों को एशिया कप जैसे टूर्नामेंट से बाहर करना पाकिस्तान के टी20 क्रिकेट में एक युग की समाप्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह वही खिलाड़ी हैं, जिनका टी20 फॉर्मेट में शानदार रिकॉर्ड रहा है। दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान की ओर से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-2 बल्लेबाजों में शुमार हैं। आइए, इन दोनों खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

बाबर आजम: टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के मामले में बाबर दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। बाबर आजम साल 2016 से अब तक इस फॉर्मेट में 39.83 की औसत के साथ 4,223 रन बना चुके हैं।

इस दौरान आजम के बल्ले से तीन शतक और 36 अर्धशतक निकले। बाबर आजम के नाम 447 चौके और 73 छक्के भी दर्ज हैं।

30 वर्षीय बाबर आजम न सिर्फ टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पाकिस्तानी हैं, बल्कि उनके नाम पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा टी20 शतक जड़ने का भी रिकॉर्ड है।

बाबर आजम को इस साल की शुरुआत से ही टी20 फॉर्मेट से नजरअंदाज किया गया। उन्होंने दिसंबर 2024 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध आखिरी बार टी20 सीरीज खेली थी, जिसके पहले मैच में बाबर का खाता नहीं खुल सका। अगले मुकाबले में उन्होंने 20 गेंदों में 31 रन बनाए।

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में बाबर आजम के प्रदर्शन को देखा जाए, तो एशिया कप 2022 के छह मुकाबलों में भले ही वह 11.33 की औसत के साथ 68 रन बना सके, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई शानदार पारियां खेलीं।

मोहम्मद रिजवान: 33 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज साल 2015 से अब तक 106 टी20 मुकाबलों में 47.41 की औसत के साथ 3,414 रन बना चुका है। इस दौरान रिजवान ने एक शतक और 30 अर्धशतक जमाए। इस फॉर्मेट में 285 चौकों और 95 छक्कों के साथ रिजवान बल्लेबाजी में अपनी आक्रामकता भी दर्शाते नजर आए।

रिजवान पाकिस्तान की ओर से इस फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। एशिया कप (टी20) में सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले खिलाड़ियों की बात की जाए, तो यहां भी रिजवान, विराट कोहली के बाद दूसरे पायदान पर आते हैं।

मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप-2022 के छह मुकाबलों में तीन अर्धशतकों की मदद से 56.20 की औसत के साथ 281 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 78 रन की नाबाद पारी भी खेली।

संयोगवश बाबर आजम की तरह मोहम्मद रिजवान भी दिसंबर 2024 में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार टी20 क्रिकेट खेलते नजर आए थे।

रिजवान उस सीरीज में कप्तान की भूमिका में थे। उन्होंने पहले मैच में 74 रन की पारी खेली, जबकि अगले मुकाबले में 11 रन बनाए। हालांकि, पाकिस्तान 0-2 से सीरीज गंवा बैठा था।

--आईएएनएस

आरएसजी