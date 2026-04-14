एएफसी चैंपियंस लीग 2026/27 सीजन से टीमों की संख्या में होगा इजाफा

कुआलालंपुर, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (एएफसी) की प्रतियोगिता समिति ने एएफसी चैंपियंस लीग एलीट (एसीएल एलीट) में हिस्सा लेने वाले क्लबों की संख्या 24 से बढ़ाकर 32 करने की सिफारिश की है।

नई संरचना के तहत, प्रतियोगिता को समान रूप से विभाजित किया जाएगा, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में 16-16 टीमें होंगी।

एएफसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, "इस विस्तार का उद्देश्य एलीट क्लबों को महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ क्लबों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के अवसर प्रदान करना है। साथ ही पूरे एशिया में घरेलू लीगों के भीतर व्यावसायिकता और प्रदर्शन के उच्च मानकों को प्रोत्साहित करना है।"

लीग चरण के समापन पर, प्रत्येक क्षेत्र में पहले से छठे स्थान पर रहने वाले क्लबों को 'राउंड ऑफ 16' के लिए सीधे क्वालिफिकेशन मिलेगा। 7वें से 10वें स्थान पर रहने वाले क्लब बाहर नहीं होंगे, बल्कि इसके बजाय वे एक नए स्थापित नॉकआउट चरण के प्लेऑफ में आगे बढ़ेंगे।

बयान में आगे कहा गया, "लीग चरण के बाद आगे बढ़ने के मानदंड को भी संशोधित किया जाएगा, ताकि शुरुआती दौर का महत्व बढ़ सके, जिन्हें 2026/27 सीजन के बाद लागू किया जाएगा।"

वर्तमान संरचना के अनुसार, 24 टीमों को दो क्षेत्रों (पूर्वी और पश्चिमी) में विभाजित किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक में 12 टीमें होती थीं। सीडिंग के आधार पर, प्रत्येक टीम ग्रुप चरण में आठ मैच खेलती थी, और प्रत्येक क्षेत्र से शीर्ष आठ टीमें 'राउंड ऑफ 16' के लिए क्वालीफाई करती थीं।

लीग चरण के दौरान बेहतर प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए, प्रत्येक जोड़ी में उच्च रैंक वाला क्लब, विशेष रूप से सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमें, अपने घरेलू मैदान का लाभ बरकरार रखेगी। इन प्लेऑफ मुकाबलों के विजेता तब 'राउंड ऑफ 16' में शेष स्थानों को सुरक्षित करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लीग चरण में प्रत्येक स्थान अंतिम मैच के दिन तक महत्वपूर्ण बना रहे।

एफसी ने कहा कि "वर्तमान में वैश्विक प्रतियोगिता कैलेंडर के अत्यधिक व्यस्त होने के कारण, नॉकआउट चरण का प्लेऑफ 2026/27 सीजन के लिए लागू नहीं किया जाएगा। इसे वर्तमान में बाद के सीजनों में शुरू करने की योजना है।"

--आईएएनएस

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