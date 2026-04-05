एएफसी अंडर-20 विमेंस एशियन कप: हैल्मरिक की हैट्रिक, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-0 से हराया

पथुम थानी, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। एएफसी अंडर-20 विमेंस एशियन कप 2026 में भारतीय अंडर-20 महिला राष्ट्रीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। रविवार को थाईलैंड के पथुम थानी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में स्काई हैल्मरिक (38’, 39’, 48’) की हैट्रिक ने ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत बढ़त दिलाई, जिसके बाद डेनेला ब्रूटस (54’) और डेजी ब्राउन (90+4’) ने गोल किए। इसके परिणामस्वरूप, दो मुकाबलों के बाद बगैर किसी अंक के भारत ग्रुप-सी में सबसे निचले स्थान पर बना हुआ है।

बुधवार को चीनी ताइपे के खिलाफ अपने अंतिम ग्रुप-चरण के खेल में जीत, जोआकिम अलेक्जेंडर्सन की टीम के लिए नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर सकती है।

'यंग टाइग्रेस' ने मुकाबले के शुरुआती पलों में मजबूती से शुरुआत की, और ऑस्ट्रेलिया के गेंद पर कब्जे वाले खेल के खिलाफ अक्सर जवाबी हमले किए। चौथे मिनट में सुलंजना राउल बाईं ओर से आगे बढ़ीं, अपने मार्कर को छकाया, और सिबानी देवी नोंगमेइकापम को एक नीचा क्रॉस दिया, लेकिन डिफेंडर्स ने उन्हें एक मुश्किल कोण में धकेल दिया, जिससे उनके हाथ से गेंद निकल गई। कुछ ही पलों बाद, दूसरी तरफ से अंजू चानू कायेनपाइबम के क्रॉस को रोक लिया गया।

ऑस्ट्रेलियाई मिडफील्डर अवनी प्रकाश ने दिन का पहला शानदार मौका बनाया, उन्हें दाईं ओर से गेंद मिली और उन्होंने एक शॉट लगाया, जिसे भारत की गोलकीपर मोनालिसा देवी मोइरंगथेम ने बचा लिया। इसके तुरंत बाद, अंजू ने लंबी दूरी से एक फ्री-किक लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद गोलपोस्ट के ऊपर से निकल गई।

'यंग मैटिलडास' ने अपना पहला गोल 38वें मिनट में किया, जब सिंडी कोल्नी ने भारतीय बॉक्स के अंदर ब्रूटस को गिरा दिया, जिससे एक पेनाल्टी मिली। हैल्मरिक ने सफलतापूर्वक पेनाल्टी को गोल में बदल दिया। ठीक एक मिनट बाद, ऑस्ट्रेलियाई फॉरवर्ड ने पेटा ट्रिमिस के दाईं ओर से आए क्रॉस पर हेडर लगाकर अपनी टीम की बढ़त दोगुनी कर दी।

ब्रेक के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी लय बरकरार रखी। 48वें मिनट में हैल्मरिक ने अपनी हैट्रिक पूरी की, उनका शॉट डिफ्लेक्ट होकर गोल में चला गया। यंग माटिल्डास ने 54वें मिनट में तेजी से 4-0 की बढ़त बना ली। इसमें बुट्रस का अहम योगदान रहा, जिन्होंने भारतीय बॉक्स में प्रवेश किया और मोनालिसा को छकाते हुए गेंद को गोल में डाल दिया।

भारत मैच के आखिर तक वापसी की कोशिश करता रहा, जिसमें मोनालिसा ने ट्रिमिस के कई शॉट्स को रोका। भारत को सबसे अच्छा मौका 85वें मिनट में मिला, जब भूमिका देवी खुमुकचम को दाईं ओर से गेंद मिली और उन्होंने सिबानी को एक सटीक क्रॉस दिया, लेकिन सिबानी गेंद को गोल से बाहर मार बैठीं।

कुछ ही मिनटों बाद, रेमी थोकचोम ने गोललाइन पर एक अहम बचाव किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंजरी टाइम में अपना पांचवां गोल दाग दिया। एक सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरीं ब्राउन ने थोइबिसाना चानू तोइजम से गेंद छीन ली और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ गोलकीपर को छकाते हुए गेंद को गोल में डाल दिया।

--आईएएनएस

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