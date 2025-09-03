एडन मार्करम की विस्फोटक बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया

हेडिंग्ले, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है। मंगलवार को हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए इंग्लैंड ने महज 132 रन का लक्ष्य दिया था। पारी की शुरुआत करने उतरे एडन मार्करम ने धमाकेदार शुरुआत की और पहले ओवर से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। मार्करम ने महज 55 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 86 रन की पारी खेली।

मार्करम और रियान रिकल्टन के बीच पहले विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद, 131 के स्कोर पर आदिल रशीद ने टीम को 2 झटके दिए। कप्तान बवुमा को उन्होंने 6 रन पर आउट किया। इसके ठीक अगली गेंद पर स्टब्स को बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए डेवाल्ड ब्रेविस ने रशीद पर छक्का लगाकर टीम को मैच जीता दिया। रिकल्टन 59 गेंद पर 31 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका ने 20.5 ओवर में 3 विकेट पर 137 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता।

इससे पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड 24.3 ओवर में 131 रन पर सिमट गई थी।

इंग्लैंड 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, अगर ओपनर जेमी स्मिथ ने 48 गेंदों पर 10 चौके की मदद से 54 रन की पारी नहीं खेली होती। रूट 14, कप्तान ब्रूक 12, और बटलर 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका।

दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज और वियान मुल्डर ने बेहतरीन गेंदबाजी की। महाराज ने 5.3 ओवर में महज 22 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं, मुल्डर ने 7 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। नांद्रे बर्गर और लुंगी एंगिडी को 1-1 विकेट मिला।

--आईएएनएस

पीएके/एएस