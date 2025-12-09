एडिलेड टेस्ट में मौका मिलने पर उस्मान ख्वाजा के नाम दर्ज हो सकता है अनोखा रिकॉर्ड

एडिलेड, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अगर इस टेस्ट का हिस्सा बनते हैं, तो पिछले 40 साल में अपने तरह के अकेले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी होंगे।

उस्मान ख्वाजा 18 दिसंबर को 39 साल के हो जाएंगे। अगर वह एडिलेड टेस्ट का हिस्सा बनते हैं, तो पिछले 40 साल में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने वाले 39 साल के पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बनेंगे।

ख्वाजा पीठ की इंजरी से जूझ रहे हैं। इंजरी की वजह से ही वह ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे टेस्ट से बाहर रहे थे।

ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि ख्वाजा एडिलेड टेस्ट में खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें मध्यक्रम में खेलना होगा। पिछले टेस्ट मैचों में ट्रेविस हेड और जेक वेदराल्ड की जोड़ी ने बतौर ओपनर अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी जोड़ी के साथ छेड़-छाड़ करना सही नहीं होगा।

हेड कोच ने कहा, "माना जाता है कि ख्वाजा सिर्फ ओपनिंग ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें लचीलापन है। हमारे पास बल्लेबाजों का ऐसा ग्रुप है, जिनमें किसी भी क्रम पर खेलने और प्रदर्शन करने का लचीलापन है। जैसे-जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, विरोधी टीम हमारे लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। हम इसके लिए तैयार हैं।"

पहले टेस्ट की पहली पारी में ख्वाजा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे और सिर्फ 2 रन बना सके थे।

2011 में टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले ख्वाजा ने अब तक 85 टेस्ट खेले हैं। 16 शतक और 27 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 6,055 रन बनाए हैं। उनका औसत 43.56 है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 50 साल 327 दिन की उम्र में टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड हैरी आयरनमॉन्गर के नाम है। वहीं डॉन ब्लैकी ने 46 साल की उम्र में डेब्यू किया था।

--आईएएनएस

पीएके