एडिलेड से बेहतर मैदान इंग्लैंड के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया को सावधान रहना होगा: टिम पेन

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है। पर्थ और ब्रिसबेन में खेले गए सीरीज के पहले और दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 17 दिसंबर से एडिलेड में सीरीज का तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा है। एडिलेड टेस्ट से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने अपनी टीम को इंग्लैंड से सावधान रहने को कहा है।

पेन ने आईसीसी के हवाले से कहा, "अगर देश में कोई विकेट और मैदान है जो इंग्लैंड को सबसे ज्यादा सूट करता है, तो वह एडिलेड है। इसलिए मुझे लगता है कि यह टेस्ट काफी दिलचस्प होगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में औसत रूप से इंग्लैंड से अच्छा खेली है, लेकिन अगर इंग्लैंड अपनी गलतियों में कमी कर दे, तो वे खतरनाक साबित हो सकते हैं।"

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेन ने कहा कि मुझे दोनों टीमों का तरीका बहुत पसंद है। इंग्लैंड अपने आक्रामक अप्रोच से पीछे नहीं हट रहा है। ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तरह उन्हें उन पर हमला करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उन्हें खेलते हुए देखना अच्छा लगता है। उनके खेलने का अंदाज ऑस्ट्रेलिया में अभी तक उनके काम नहीं आया है।

पेन ने कहा कि एडिलेड में जोफ्रा आर्चर और स्टीव स्मिथ के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। एडिलेड में टेस्ट में स्मिथ का औसत 60 से ज्यादा है। उनके लिए यह अहम टेस्ट है।

उस्मान ख्वाजा को एडिलेड टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में जगह दिए जाने के विषय पर उन्होंने कहा, "उस्मान ने मुश्किल हालात में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हेडी जब ऊपर बल्लेबाजी के लिए गए हैं तो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। क्या वे इस हफ्ते फिर से ऐसा करेंगे? मुझे पक्का नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म के आधार पर नहीं बल्कि तकनीक के आधार पर फैसला करना पड़ता है।"

39 साल के होने जा रहे ख्वाजा ने अब तक खेली एकमात्र पारी में 2 रन बनाया है।

