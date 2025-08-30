खेल

ED National Sports Day 2025: प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस

ईडी मुख्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, अधिकारियों ने फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना की शपथ ली।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 30, 2025, 07:30 AM
प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय में 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 मनाया गया। कार्यक्रम में निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाने की शपथ ली।

इस अवसर पर, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन ने दैनिक जीवन में योग, खेल और व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती हैं, बल्कि काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करती हैं। निदेशक ने निदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने दैनिक जीवन में इन शारीरिक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

निदेशक ने सुझाव दिया कि विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए निदेशालय के भीतर टीमें बनाई जानी चाहिए। इस तरह की पहल से कर्मचारियों में सौहार्द, उत्साह और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों ने खेल दिवस की शपथ ली और फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में योग सत्र और रस्साकशी प्रतियोगिता भी शामिल थी, जिसमें कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

देश में राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती (29 अगस्त) के उपलक्ष्य पर मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसी दिन 'फिट इंडिया' अभियान की शुरुआत की थी।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर, हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी उत्कृष्टता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पिछले एक दशक में, भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। युवा प्रतिभाओं को निखारने वाले जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर विश्वस्तरीय सुविधाओं के निर्माण तक, हम अपने देश में एक जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र देख रहे हैं। हमारी सरकार एथलीटों का समर्थन करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, साक्षी मलिक, विजेंद्र सिंह जैसे दिग्गजों ने भी राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई दी है।

 

enforcement directorateFit India campaignMajor Dhyan Chand JayantiNational Sports Day 2025Rahul Naveen EDsports culture Indiayoga and fitness

Related posts

Loading...

More from author

Loading...