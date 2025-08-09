खेल

East Delhi Riders Record Chase: ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ रिकॉर्ड जीत हासिल की

अर्पित राणा और अनुज रावत की धुआंधार पारियों से ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 232 रन का लक्ष्य चेज किया।
Aug 09, 2025, 01:36 PM
डीपीएल 2025: ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ रिकॉर्ड जीत हासिल की

नई दिल्ली: दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के दूसरे सीजन में शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में रनों की बरसात हुई। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स पर पांच विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, राइडर्स ने चार गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। डीपीएल के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रन चेज था।

इससे पहले, आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा।

प्रियांश आर्य ने 56 गेंदों पर 111 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में सात चौके और नौ छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की।

करण गर्ग ने प्रियांश का साथ देते हुए अच्छी साझेदारी की। 24 गेंदों पर 43 रनों की तेज पारी की बदौलत टीम ने 20 ओवरों में 231 रन बोर्ड पर लगा दिए।

जवाब में, ईस्ट दिल्ली राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वे 51 रनों पर 3 विकेट गंवा बैठे।

लेकिन, टीम ने हार नहीं मानी और अर्पित राणा और कप्तान अनुज रावत की साझेदारी ने मैच का रुख पलट दिया।

दोनों ने चौथे विकेट के लिए 130 रनों की शानदार साझेदारी की और दबाव में आक्रामक बल्लेबाजी और संयम से लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की।

अर्पित राणा ने 45 गेंदों पर आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से 79 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि कप्तान अनुज रावत ने केवल 35 गेंदों पर दो चौकों और नौ छक्कों की मदद से 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।

इस जीत के साथ, ईस्ट दिल्ली राइडर्स अब डीपीएल अंक तालिका में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बाद दूसरे स्थान पर है। टीम को चार मैचों में केवल एक हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर, आउटर दिल्ली वॉरियर्स, जिसने चार मैचों में केवल एक ही मैच जीता है वह आगे के मैचों में वापसी की उम्मीद करेगा।

 

