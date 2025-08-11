खेल

East Delhi Riders Victory: जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर ईस्ट दिल्ली राइडर्स

ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने वेस्ट दिल्ली लॉयन्स को रोमांचक मैच में 2 रन से हराया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 11, 2025, 11:35 AM
डीपीएल 2025: जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर ईस्ट दिल्ली राइडर्स

नई दिल्ली: ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) के 17वें मैच में वेस्ट दिल्ली लॉयन्स को 2 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ राइडर्स ने अंकतालिका में शीर्ष स्थान अपने नाम कर लिया।

ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने इस सीजन छह में से चार मैच अपने नाम किए हैं। टीम के पास 9 अंक हैं। वहीं, वेस्ट दिल्ली लॉयन्स चार में से दो मुकाबले गंवाकर तीसरे स्थान पर मौजूद है।

 

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आठ विकेट खोकर 158 रन बनाए।

 

टीम 10 रन पर सुजल सिंह (7) का विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद सलामी बल्लेबाज अर्पित राणा ने हार्दिक शर्मा के साथ टीम को संभाला। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की।

 

हार्दिक 37 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में चार छक्के और दो चौके शामिल रहे। वहीं, अर्पित राणा ने 47 गेंदों में तीन छक्कों और सात चौकों की मदद से 71 रन की पारी खेली।

 

विपक्षी टीम की ओर से मनन भारद्वाज ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि कप्तान नितीश राणा ने दो विकेट अपने नाम किए।

 

इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लॉयन्स की टीम निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 156 रन ही बना सकी।

 

इस टीम को अंकित कुमार और कृष यादव ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 4.3 ओवरों में 63 रन जोड़े। अंकित 16 गेंदों में पांच छक्कों और दो चौकों की मदद से 42 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर में कप्तान राणा (0) भी चलते बने।

 

यहां से कृष यादव ने मोर्चा संभालते हुए आयुष दोसेजा (26) के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 रन जुटाकर टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया।

 

कृष यादव ने टीम के खाते में 44 रन का योगदान दिया, जबकि मयंक गुसाईं ने 20 गेंदों में 27 रन की पारी खेली। राइडर्स के लिए मयंक रावत और रौनक वाघेला ने दो-दो शिकार किए, जबकि नवदीप सैनी और आशीष मीणा ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

 

 

top spotWest Delhi LionsDPL 2025cricket newsEast Delhi RidersMatch ResultsDelhi Premier League

