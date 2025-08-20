East Delhi Riders Win: राणा-रावत ने जड़े अर्धशतक, जीत के साथ टॉप पर ईस्ट दिल्ली राइडर्स

नई दिल्ली: ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने मंगलवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) के 27वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने पुरानी दिल्ली 6 को 21 रन से हराया।

ईस्ट दिल्ली राइडर्स आठ में से छह मुकाबले जीतकर अंकतालिका में शीर्ष पर है, जबकि सात में से पांच मैच गंवाकर पुरानी दिल्ली 6 सातवें स्थान पर है।

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम ने निर्धारित ओवरों में छह विकेट गंवाकर 172 रन बनाए।

टीम को 21 के स्कोर पर सुजल सिंह (5) के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद अर्पित राणा ने मोर्चा संभाला, लेकिन हार्दिक शर्मा महज 8 रन टीम के खाते में जोड़ने के बाद चलते बने।

अर्पित राणा ने कप्तान अनुज रावत के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। राणा 47 गेंदों में एक छक्के और 10 चौकों की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, अनुज 36 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उनके बल्ले से दो छक्के और छह चौके निकले। इनके अलावा मयंक रावत ने 12, जबकि रोहन राठी ने 18 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी टीम की ओर से देव लाकड़ा और आयुष सिंह ने दो-दो विकेट हासिल किए, जबकि रजनीश दादर और उद्धव मोहन के नाम एक-एक विकेट रहा।

इसके जवाब में पुरानी दिल्ली 6 निर्धारित ओवरों में आठ विकेट गंवाकर महज 151 रन ही बना सकी।

मंजीत सिंह (0) के रूप में टीम को पहला झटका लगा। उस वक्त तक पुरानी दिल्ली का खाता भी नहीं खुल सका था। इसके बाद कुश नागपाल (1) भी चलते बने।

टीम 15 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से समर्थ सेठ ने प्रणव पंत के साथ मिलकर 47 रन जुटाते हुए पुरानी दिल्ली को संभालने की कोशिश की।

समर्थ 30 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 41 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान वंश बेदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 26 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से 48 रन टीम के खाते में जोड़े। वहीं, ललित यादव ने 15 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम के लिए नवदीप सैनी ने सर्वाधिक तीन शिकार किए, जबकि आशीष मीणा को दो विकेट हाथ लगे।