एआईएफएफ भारत की अंडर-17 महिला टीम को 21 लाख का इनाम देगी

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत की अंडर-17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को पहली बार एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करने पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) बेहद खुश है। महासंघ ने टीम को 25,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 21.99 लाख रुपये) का इनाम देने की घोषणा की है।

भारत की युवा टीम ने बिश्केक में मेजबान किर्गिज गणराज्य और उज्बेकिस्तान दोनों को 2-1 से हराकर ग्रुप जी में छह अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहते हुए महिला एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया। भारतीय महिला फुटबॉल के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत ने आखिरी बार 2005 में एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप में भाग लिया था। उस संस्करण में क्वालीफिकेशन राउंड शामिल नहीं थे। 2025 का क्वालीफिकेशन प्रतिस्पर्धी मैचों के माध्यम से टीम द्वारा अपनी जगह बनाने का पहला उदाहरण है।

एआईएफएफ ने एक विज्ञप्ति में कहा, "अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) भारत की अंडर-17 महिला राष्ट्रीय टीम के असाधारण प्रदर्शन के लिए 25,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की घोषणा करते हुए प्रसन्न है। टीम ने पहली बार एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप के लिए क्वालीफाई किया है। टीम की सफलता का श्रेय निरंतर योजना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के माध्यम से मिले अनुभव को जाता है।"

एआईएफएफ ने पिछले सीजन में इंडियन एरोज महिला जूनियर्स के रूप में खेलने वाली अंडर-17 टीम ने इंडियन महिला लीग 2 में वरिष्ठ प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए अमूल्य अनुभव प्राप्त किया था। महासंघ के अनुसार, इस अनुभव ने क्वालीफायर के दौरान खिलाड़ियों के धैर्य और सामरिक परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एआईएफएफ ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के सहयोग से एक मजबूत जमीनी तंत्र बनाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है। इनमें से सबसे प्रभावशाली लीगों में से एक अस्मिता महिला फुटबॉल लीग रही है, जिसने 2023 और 2025 के बीच भारत भर में अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 स्तरों पर 155 लीगों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

2023-24 सीजन में 6,305 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो 2024-25 में बढ़कर 8,658 हो गया। 2025-26 सीजन पिछले महीने अंडर 13 अस्मिता लीग के साथ शुरू हुआ। इसमें 26 राज्यों की 400 टीमों के लगभग 8,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

--आईएएनएस

पीएके