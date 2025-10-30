'ए भाई जरा देख कर चलो,' अभिषेक शर्मा को योगराज सिंह ने दी खास सलाह

चंडीगढ़, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर योगराज सिंह ने युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को बल्लेबाजी के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है।

भारतीय टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है। पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया। इससे पहले टीम इंडिया को वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम के प्रदर्शन पर योगराज सिंह ने कहा कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

आईएएनएस से बात करते हुए योगराज सिंह ने कहा, "मैं अभिषेक शर्मा के लिए विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि उसे कम-से-कम 15 ओवर खेलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वह 15 ओवर खेल जाएगा, तो टीम इंडिया 300 के करीब स्कोर बना लेगी। पहले टी20 में उसने अपना विकेट एक तरह से फेंका। अगर अभिषेक जल्दी आउट होता है, तो इससे भारतीय टीम को नुकसान होता है।"

उन्होंने कहा, "अभिषेक को ध्यान से खेलना चाहिए और मिले मौकों को भुनाना चाहिए। हम ऐसे देश में हैं कि अगर आपकी तीन-चार असफलताएं आ जाती हैं, तो लोग आपकी पुरानी सफलता भूल जाते हैं और आप टीम से बाहर होते हैं। इसलिए मैं अभिषेक से कहूंगा, 'ए भाई जरा देख के चलो, ध्यान से खेलो और जितना लंबा खेल सको, खेलो।' "

योगराज सिंह ने कहा, "भारतीय टीम को अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका देना चाहिए। वह बेहतरीन गेंदबाज है। उसकी गेंद दोनों दिशाओं में घूमती है। मुझे लगता है कि अर्शदीप को बल्लेबाजी का अभ्यास भी कराना चाहिए। उसमें ऑलराउंडर बनने की क्षमता है।"

अर्शदीप को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में जगह नहीं दी गई थी। उनकी जगह हर्षित राणा को इसलिए शामिल किया गया, क्योंकि वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं।

योगराज ने महिला विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मौजूदा समय में भारतीय टीम विश्व की शीर्ष 4 टीमों में शुमार है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड महिला क्रिकेट को मजबूत करने के लिए अच्छा काम कर रहा है और कई अहम कदम भी उठाए हैं। मुझे लगता है कि महिला टीम के खिलाड़ियों को पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करना चाहिए। इससे उनके खेल में काफी सुधार आएगा।

