Duleep Trophy 2025 : आयुष बडोनी का अर्धशतक, पहले दिन के खेल तक नॉर्थ जोन ने बनाए 308 रन

नॉर्थ जोन ने दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में 308 रन बनाए
Aug 29, 2025, 05:34 AM
दलीप ट्रॉफी : आयुष बडोनी का अर्धशतक, पहले दिन के खेल तक नॉर्थ जोन ने बनाए 308 रन

बेंगलुरु:  नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच गुरुवार से दलीप ट्रॉफी 2025 के पहले क्वार्टर फाइनल की शुरुआत हो गई, जिसके शुरुआती दिन नॉर्थ जोन ने छह विकेट गंवाकर 308 रन बना लिए हैं।

बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर जारी इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ जोन की टीम को सलामी जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई।

 

कप्तान अंकित कुमार ने शुभम खजूरिया के साथ 14.1 ओवर में 49 रन की साझेदारी की। अंकित 42 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुछ देर बाद शुभम (26) भी आउट हो गए।

 

टीम 66 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से यश ढुल ने आयुष बडोनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाते हुए टीम को संभाला।

 

यश ढुल 67 गेंदों में दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बडोनी ने निशांत सिंधु के साथ चौथे विकेट के लिए 61 रन जुटाए।

 

आयुष बडोनी ने 60 गेंदों में 63 रन की पारी खेली, जबकि निशांत ने 70 गेंदों में 47 रन बनाए। इनके अलावा कन्हैया वधावन ने 42 रन टीम के खाते में जोड़े।

 

दिन की समाप्ति तक 75.2 ओवर फेंके गए। ईस्ट जोन की ओर से मनीषी सर्वाधिक तीन विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद शमी, सूरज जायसवाल और मुख्तार हुसैन को एक-एक सफलता हाथ लगी है।

 

नॉर्थ जोन की प्लेइंग इलेवन: शुभम खजूरिया, अंकित कुमार (कप्तान), यश ढुल, आयुष बडोनी, कन्हैया वधावन (विकेटकीपर), साहिल लोत्रा, निशांत सिंधु, हर्षित राणा, औकिब नबी डार, मयंक डागर और अर्शदीप सिंह।

 

ईस्ट जोन की प्लेइंग इलेवन: उत्कर्ष सिंह, शरणदीप सिंह, विराट सिंह, रियान पराग (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), श्रीदाम पॉल, सूरज जायसवाल, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद शमी, मनीषी और मुकेश कुमार।

 

--आईएएनएस

 

आरएसजी

 

