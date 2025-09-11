खेल

Duleep Trophy 2025 Final : फाइनल में आमने सामने होंगे दक्षिण क्षेत्र और मध्य क्षेत्र

दलीप ट्रॉफी 2025 फाइनल में दक्षिण और मध्य क्षेत्र आमने-सामने, बेंगलुरु में गुरुवार से शुरू होगा मुकाबला।
Sep 11, 2025, 01:38 AM
दलीप ट्रॉफी : फाइनल में आमने सामने होंगे दक्षिण क्षेत्र और मध्य क्षेत्र

बेंगलुरू: दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल गुरुवार से बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-1 पर शुरू हो रहा है। फाइनल मुकाबला दक्षिण क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के बीच होगा। एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया ए दौरे के लिए भारत ए टीम में शामिल होने की वजह से कई बड़े नाम दलीप ट्रॉफी फाइनल में नहीं दिखेंगे।

यश ठाकुर, हर्ष दुबे, खलील अहमद और मानव सुथार इंडिया ए टीम में शामिल किए गए हैं। इस वजह से उनकी जगह मध्य क्षेत्र ने नचिकेत भूटे, कुकना अजय सिंह, कुमार कार्तिकेय और कुलदीप सेन को टीम में शामिल किया है।

इस बीच, साउथ जोन ने इंडिया ए टीम में शामिल किए गए देवदत्त पडिक्कल और एन जगदीशन की जगह स्मरण रविचंद्रन और सी आंद्रे सिद्धार्थ को टीम में शामिल किया है।

मध्य क्षेत्र के कप्तान रजत पाटीदार, दानिश मालेवार और शुभम शर्मा टूर्नामेंट के शीर्ष चार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हैं। लेकिन, मुख्य गेंदबाजों की अनुपस्थिति के कारण टीम ऑफ स्पिनर सारांश जैन और तेज गेंदबाज दीपक चाहर पर निर्भर करेगी।

मोहम्मद अजहरुद्दीन की अगुवाई वाली दक्षिण क्षेत्र की टीम तन्मय अग्रवाल और रिकी भुई से बड़े स्कोर की उम्मीद करेगी। जगदीशन की अनुपस्थिति में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले अजहरुद्दीन फाइनल में कप्तानी पारी खेलना चाहेंगे।

मध्य क्षेत्र के विपरीत, गुरजपनीत सिंह की अगुवाई वाली दक्षिण क्षेत्र की गेंदबाजी आक्रमण को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और इसका मतलब है कि इस मामले में उनका पलड़ा भारी है। अगर बारिश नहीं होती है, तो दलीप ट्रॉफी के फाइनल में एक और बड़े स्कोर वाले मुकाबले की संभावना है।

मैच गुरुवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1, बेंगलुरु में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का लाइव टीवी प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर होगा वहीं, लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगा।

मध्य क्षेत्र की टीम

रजत पाटीदार (कप्तान), आयुष पांडे, दानिश मालेवार, शुभम शर्मा, संचित देसाई, यश राठौड़, नचिकेत भूते, कुमार कार्तिकेय सिंह, आदित्य ठाकरे, उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), अजय सिंह कुकना, अक्षय वाडकर (विकेटकीपर), दीपक चाहर, कुलदीप सेन और सारांश जैन

दक्षिण क्षेत्र की टीम

अजहरुद्दीन (कप्तान और विकेटकीपर), रिकी भुई (उप-कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, काले एम, शेख रशीद, तन्मय अग्रवाल, सलमान निजार, एंड्रयू सिद्दार्थ, तनय त्यागराजन, गुरजापनीत सिंह, निधिश, कौशिक वी, अंकित शर्मा, टी विजय और बासिल एनपी

 

 

