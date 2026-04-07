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Dinesh Kumar Shukla Poems : अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंची पंजाब किंग्स, केकेआर का खुला खाता

दिनेश कुमार शुक्ल की कविताओं में जीवन, लोक परंपरा और आम आदमी की भावनाओं का अनूठा संगम।
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Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 08:44 AM
आईपीएल 2026: अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंची पंजाब किंग्स, केकेआर का खुला खाता

कोलकाता: पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच सोमवार को ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला गया मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले, जिसके बाद पंजाब किंग्स की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, केकेआर का भी खाता खुल गया है।

आईपीएल 2026 के 12वें मुकाबले में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, और फिन एलन 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, कैमरून ग्रीन का निराशाजनक प्रदर्शन लगातार तीसरे मुकाबले में भी जारी रहा, और वह सिर्फ 4 रन ही बना सके। 3.2 ओवर के बाद केकेआर ने स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट खोकर 25 रन लगाए थे, और पंजाब किंग्स के गेंदबाज पूरी तरह से हावी दिखाई दे रहे थे। हालांकि, तभी तेज बारिश शुरू हो गई, जो अगले 3 घंटे तक होती रही। मैदान पूरी तरह से गीला होने की वजह से अंपायर्स ने आखिर में मुकाबले को रद्द करने का फैसला किया, जिसके बाद केकेआर और पंजाब किंग्स को एक-एक अंक मिला।

आईपीएल 2026 में बारिश की बदौलत केकेआर को पहला अंक मिला, और वह अब अंक तालिका में 8वें नंबर पर आ गई है। केकेआर ने 3 मुकाबलों में से 2 में हार का सामना किया है। वहीं, पंजाब किंग्स के अब 3 मुकाबलों के बाद 5 अंक हो गए हैं, और श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) दूसरे स्थान पर खिसक गई है। आरसीबी के 2 मुकाबलों में 4 अंक हैं, जबकि 4 अंकों के साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम तीसरे नंबर पर काबिज है।

दिल्ली कैपिटल्स शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर 4 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर मौजूद है। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद 3 मुकाबलों में सिर्फ एक जीत दर्ज करने के कारण अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। मुंबई इंडियंस 2 मुकाबलों में दो अंक के साथ अंक तालिका में छठे नंबर पर है, जबकि लखनऊ सुपरजायंट्स 2 मुकाबलों में एक जीत के बाद अंक तालिका में सातवें नंबर पर मौजूद है।

वहीं, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन की अपनी पहली जीत की तलाश है। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन खेले अब तक दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना किया है और अंक तालिका में टीम 9वें स्थान पर है, तो चेन्नई सुपर किंग्स भी 2 मुकाबले गंवाने की वजह से अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर काबिज है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस

 

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