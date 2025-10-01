Dinesh Karthik ILT20 : दिनेश कार्तिक अगले सीजन के लिए शारजाह वॉरियर्स से जुड़े

खेल

दिनेश कार्तिक अगले सीजन के लिए शारजाह वॉरियर्स से जुड़े

दिनेश कार्तिक शारजाह वॉरियर्स से जुड़े, आईएलटी20 में करेंगे धमाका
Oct 01, 2025
आईएलटी20 : दिनेश कार्तिक अगले सीजन के लिए शारजाह वॉरियर्स से जुड़े

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका20 लीग के बाद आईएलटी20 में भी खेलने जा रहे हैं। कार्तिक ने आईएलटी20 के आगामी सीजन के लिए शारजाह वॉरियर्स के साथ करार किया है।

दिनेश कार्तिक को शारजाह वॉरियर्स ने श्रीलंकाई विकेटकीपर-बल्लेबाज कुसल मेंडिस की जगह टीम में शामिल किया है। 40 साल के दिनेश कार्तिक आईपीएल 2025 में आरसीबी के मेंटर की भूमिका में थे। उनकी देखरेख में ही आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था।

शारजाह वॉरियर्स से जुड़ने के बाद दिनेश कार्तिक ने कहा, "मैं डीपी वर्ल्ड आईएलटी20 टूर्नामेंट के लिए शारजाह वॉरियर्स टीम में शामिल होने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। यह एक युवा टीम है और कुछ खास करने की ख्वाहिश रखती है। शारजाह उन प्रतिष्ठित स्टेडियमों में से एक है, जहां कोई भी हमेशा खेलना चाहता है। इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना, एक सपने के सच होने जैसा है।"

दिनेश कार्तिक का शारजाह वॉरियर्स के कोच जेपी डुमिनी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, "दिनेश कार्तिक टी20 के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके पास अविश्वसनीय सोच है। पूरी दुनिया ने देखा है कि वह बल्ले से क्या कर सकते हैं। वह युवाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। मैं उनके जुड़ने से बहुत खुश हूं।"

जून 2024 में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद दिनेश कार्तिक ने वैश्विक लीग में खेलना शुरू किया था। आईपीएल के अलावा आईएलटी20 कार्तिक की चौथी वैश्विक लीग है। इसके पहले वह साउथ अफ्रीका टी20, अबू धाबी टी10 में बांग्ला टाइगर्स, 2024 लीजेंड्स लीग में सदर्न सुपरस्टार्स के लिए खेल चुके हैं।

दिनेश कार्तिक 2008 से लेकर 2024 तक आईपीएल खेले हैं और इस दौरान कई टीमों का हिस्सा रहे हैं। वह केकेआर के कप्तान भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली डेयडेविल्स, किंग्स इलेवन पंजाब, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, गुजरात लायंस के लिए खेल चुके हैं। कार्तिक ने आईपीएल के 257 मैचों की 234 पारियों में 22 अर्धशतक सहित 4,842 रन बनाए। इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 97 रन रहा।

