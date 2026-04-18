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Diamond Harbour FC Win : गोकुलम केरल के खिलाफ 5-2 से जीत, टॉप स्पॉट पर डायमंड हार्बर की पकड़ मजबूत

डायमंड हार्बर की बड़ी जीत, ह्यूगो डियाज के दम पर गोकुलम केरल रेलीगेशन जोन में
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 12:52 AM
आईएफएल 2025-26: गोकुलम केरल के खिलाफ 5-2 से जीत, टॉप स्पॉट पर डायमंड हार्बर की पकड़ मजबूत

कल्याणी: इंडियन फुटबॉल लीग (आईएफएल) 2025-26 में शनिवार को डायमंड हार्बर एफसी ने गोकुलम केरल एफसी को 5-2 से शिकस्त देकर टेबल में शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। इस हार के साथ गोकुलम केरल का रेलीगेशन जोन में जाना तय हो गया।

 

 

पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के 17वें मिनट में बाउबा अमीनू ने 'मालाबारियंस' को बढ़त दिलाई थी, लेकिन पहले हाफ में ही लुका माजसेन ने डायमंड हार्बर के लिए बराबरी का गोल कर दिया। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में ही ह्यूगो डियाज ने तेजी से दो गोल किए, जबकि जॉबी जस्टिन और आर. रामदिंथारा के और गोलों ने मेजबान टीम के लिए एक शानदार जीत पक्की कर दी। राहुल राजू ने गोकुलम केरल के लिए मैच का दूसरा गोल किया। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ह्यूगो डियाज को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

 

डायमंड हार्बर ने 9 मैचों में 22 अंकों के साथ राउंड वन को टेबल में सबसे ऊपर रहकर खत्म किया, जबकि गोकुलम केरल उतने ही मैचों में आठ अंकों के साथ नीचे के चार स्थानों में बना रहा।

 

डायमंड हार्बर ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और पहले ही मिनट में गोल करने का पहला मौका बना लिया। ह्यूगो डियाज ने बॉक्स के किनारे से एक शॉट लगाकर रक्षित डागर की परीक्षा ली, लेकिन गेंद सीधे गोलकीपर के हाथों में चली गई। मैच के ज्यादातर समय गेंद पर डायमंड हार्बर का ही कब्जा रहा, लेकिन गोल करने के बेहतर मौके गोकुलम केरल ही बना रहा था।

 

लगातार दबाव बनाने के बाद, मेहमान टीम ने आखिरकार 17वें मिनट में एक कॉर्नर किक का फायदा उठाते हुए बढ़त बना ली। बुबा अमीनू बॉक्स के अंदर पूरी तरह से बिना किसी रोक-टोक के खड़े थे, और इस कैमरून के डिफेंडर ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कासिमोव की पास पर हेडर से गोल कर दिया।

 

ड्रिंक्स ब्रेक के ठीक बाद, डायमंड हार्बर ने एक बेहतरीन मूव के जरिए स्कोर बराबर कर दिया। पॉल रामफंगजाउवा ने जोबी जस्टिन को एकदम सही समय पर एक 'थ्रू बॉल' पास की, और कप्तान ने लुका माजसेन के लिए एक शानदार क्रॉस दिया। माजसेन सही समय पर वहां पहुंचे और गोलकीपर को छकाते हुए हेडर से अपनी पुरानी टीम के खिलाफ गोल दाग दिया।

 

दूसरा हाफ बेहद तेज रफ्तार से शुरू हुआ। शुरुआती 15 मिनटों में दोनों टीमों के बीच चार गोल हुए, जबकि कई अन्य मौके भी बेकार चले गए। ह्यूगो डियाज ने गोलों की इस झड़ी की शुरुआत की, और तीन मिनट के अंतराल में दो बार गेंद को नेट में पहुंचाया। पहले गोल के लिए, लुका माजसेन ने बाईं ओर से हलिचरण नारजारी को एक पास दिया, जिन्होंने गेंद को वापस बॉक्स के अंदर की ओर मोड़ा। डियाज ने अपनी दौड़ का समय एकदम सही रखा और, उन पर कोई दबाव न होने के कारण, बेहद शांत और सधे हुए अंदाज में गोल कर दिया।

 

2 मिनट बाद, इस मिडफील्डर ने एक 'लॉन्ग थ्रो' के दौरान डायमंड हार्बर के कमजोर डिफेंस का फायदा उठाया। मेलरॉय असिसी ने गेंद को सबसे पहले छुआ, और मिकेल कोर्टाजार से टकराने के बाद गेंद उछलकर सीधे डियाज के रास्ते में आ गिरी। फिर उस स्पेनिश खिलाड़ी ने गोलकीपर को छकाते हुए एक जोरदार वॉली शॉट लगाया, जो इस मैच में उसका दूसरा गोल था।

 

चार मिनट बाद, राहुल राजू ने मालाबारियंस के लिए एक गोल करके स्कोर 2-3 कर दिया। थाबिसो ब्राउन ने गेंद को किनारे की ओर मोसेस लालरिंज़ुआला की तरफ बढ़ाया। मोसेस ने पीछे वाले पोस्ट पर एक शानदार क्रॉस दिया, जहां राहुल ने जोरदार हेडर लगाकर गोल कर दिया।

 

मेहमान टीम ने बराबरी की तलाश में अपने ज्यादातर खिलाड़ी आगे भेज दिए, लेकिन डायमंड हार्बर ने मैच के एक घंटे पूरे होने के ठीक बाद अगला गोल करके स्कोर 4-2 कर दिया। रोबिलाल मंडी ने पीछे वाले पोस्ट पर एक ऊंची गेंद फेंकी, जहां जोबी जस्टिन अपने डिफेंडर से ऊपर उठकर गेंद को सिर से मारकर गोलकीपर के पास से गोल में डाल दिया।

 

डायमंड हार्बर ने एक बार फिर जवाबी हमले (काउंटर-अटैक) पर विरोधी टीम को करारा जवाब दिया। उन्होंने डिफेंस में खिलाड़ियों की कमी का फायदा उठाते हुए मैच का अपना पांचवां गोल दागा। इस गोल में भी हलीचरण की अहम भूमिका रही, उन्होंने सब्स्टीट्यूट रामदिंथारा को गेंद पास की, जिन्होंने बिना कोई गलती किए गेंद को गोलकीपर के पास से गोल में डाल दिया।

 

5 गोल खाने के बावजूद मेहमान टीम गोल करने की लगातार कोशिश करती रही, जिसमें बेंजामिन कुकू और ब्राउन ने गोल के मौके बनाने में अहम भूमिका निभाई। आखिर में, कोई और गोल नहीं हुआ और डायमंड हार्बर ने इंडियन फुटबॉल लीग का पहला राउंड एक शानदार जीत के साथ पूरा किया। इस जीत के साथ ही वे प्वाइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच गए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर कम से कम चार प्वाइंट्स की बढ़त बना ली। इस हार ने गोकुलम केरल की जगह प्वाइंट्स टेबल के निचले चार स्थानों में पक्की कर दी है, जिससे इस दो बार की चैंपियन टीम को शेष मुकाबलों में अपनी साख बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

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