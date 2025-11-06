खेल

South Africa A : भारत 'ए' ध्रुव जुरेल के नाबाद शतक के बावजूद 255 रन पर सिमटी

Nov 07, 2025, 06:04 AM
बेंगलुरु: विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड में शुरू हुए दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट के पहले दिन, जहां अन्य भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जुरेल ने नाबाद शतकीय पारी खेली।

 

दक्षिण अफ्रीका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गेंदबाजों ने कप्तान मार्क्स एकरमैन के फैसले को सही साबित किया और भारतीय टीम को बुधवार को समाप्त हुए मैच के पहले दिन 255 रन पर समेट दिया। भारतीय टीम की स्थिति और खराब हो सकती थी अगर ध्रुव जुरेल की नाबाद शतकीय पारी नहीं आई होती।

 

ध्रुव जुरेल छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। उस समय भारतीय टीम 59 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। जुरेल ने इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए भारतीय टीम को 255 रन तक पहुंचाया। जुरेल 175 गेंद पर 4 छक्के और 12 चौकों की मदद से 132 रन बनाकर नाबाद रहे।

 

दूसरे शीर्ष स्कोरर कप्तान ऋषभ पंत रहे जिन्होंने 24 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 10 और सिराज ने 15 रन बनाए।

 

जुरेल की पारी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम रही। उन्होंने आधे से ज्यादा रन अकेले दम बनाए। जुरेल ने अपनी शतकीय पारी से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय प्लेइंग इलेवन में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश की है। जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भी शतक लगाया था। लेकिन, पंत की टीम में वापसी के बाद जुरेल का खेलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि, शतकीय पारी जुरेल के लिए निश्चित रूप से अवसर खोल सकती है।

 

दक्षिण अफ्रीका ए के लिए टियान वैन वुरेन ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।

 

--आईएएनएस

 

 

 

