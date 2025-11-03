ढोल की थाप पर नाचे फैंस, देश के कोने-कोने में भारत की जीत का जश्न

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले गए महिला विश्व कप 2025 के फाइनल को 52 रन से अपने नाम किया। इस जीत से पूरे भारत में खुशी की लहर है। देशभर में फैंस ने ढोल की थाप पर नाचकर और मिठाइयां बांटकर टीम इंडिया की जीत जश्न मनाया।

टीम इंडिया की जीत पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच चंचल भट्टाचार्य ने आईएएनएस से कहा, "पहले महिला क्रिकेट को उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, लेकिन अब यह पुरुष क्रिकेट के बराबर है। बीसीसीआई भी इसका पूरा समर्थन कर रहा है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद से महिला क्रिकेट टीम का मनोबल ऊंचा है। मैं पूरी टीम को इस जीत पर बधाई देता हूं।"

क्रिकेट कोच माणिक घोष ने कहा, "यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 47 साल बाद अपने देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि और ट्रॉफी लाने के लिए तहे दिल से बधाई देता हूं।"

पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी भंडारी लाल ने कहा, "भारतीय टीम का प्रदर्शन सराहनीय है। हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया है और उनकी लगन और कड़ी मेहनत वाकई सराहनीय है। मैं टीम इंडिया को इस जीत की बधाई देता हूं।"

मोहाली के एक क्रिकेट फैन ने कहा, "हमारे देश की लड़कियों ने खुद को साबित किया है। अब महिला क्रिकेट भी पुरुषों की बराबरी पर पहुंचता नजर आ रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी शानदार रही। शेफाली वर्मा ने जबरदस्त वापसी की है।"

मोगा में फैंस ने ढोल के साथ भारत की जीत का जश्न मनाया। एक-दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। इसी के साथ फैंस ने 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए।

डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए खिताबी मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई।

--आईएएनएस

आरएसजी