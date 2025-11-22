Nitish Rana Captain : दिल्ली की कमान संभालेंगे नीतीश राणा, दिग्वेश राठी को नहीं मिली जगह

खेल

नीतीश राणा की कप्तानी में दिल्ली की नई टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उतरेगी
Nov 23, 2025, 06:33 AM
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी : दिल्ली की कमान संभालेंगे नीतीश राणा, दिग्वेश राठी को नहीं मिली जगह

नई दिल्ली: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के लिए नीतीश राणा को दिल्ली का कप्तान बनाया गया है, लेकिन कलाई के स्पिनर दिग्वेश राठी अपनी जगह नहीं बना सके। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 26 नवंबर से होने जा रही है।

ऐसा पहली बार होगा, जब नीतीश राणा उत्तर प्रदेश से आने और रणजी ट्रॉफी के पहले हाफ में प्लेइंग इलेवन में शामिल न होने के बाद मौजूदा घरेलू सीजन में दिल्ली के लिए खेलेंगे। इनके अलावा, ओपनर प्रियांश आर्य और लेग-स्पिनर सुयश शर्मा दिल्ली टीम से जुड़ेंगे।

नीतीश राणा राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। वह बतौर कप्तान वेस्ट दिल्ली लायंस को दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) का खिताब जिताने में मदद कर चुके हैं।

डीपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद यशपाल सिंह, के. भास्कर पिल्लई और मनु नायर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम से बाहर कर दिया गया है।

तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का चयन उपलब्धता पर निर्भर करता है। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया है कि इशांत फिलहाल चोट से उबर रहे हैं। सीनियर तेज गेंदबाज नवदीप सैनी के साथ भी यही मामला है, जो चोट की वजह से रणजी ट्रॉफी में कम हिस्सा ले पाए।

ऑलराउंडर हर्षित राणा का चयन भी उपलब्धता पर निर्भर है। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए चयन की दौड़ में हैं।

आयुष बडोनी, यश ढुल, हिम्मत सिंह, अनुज रावत, हर्ष त्यागी और प्रिंस यादव जैसे जाने-माने नामों के अलावा, अर्पित राणा, सार्थक रंजन, तेजस्वी दहिया, आयुष दोसेजा, मनी ग्रेवाल और सिमरजीत सिंह जैसे कई डीपीएल स्टार्स को दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है।

दिल्ली को झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और त्रिपुरा के साथ एलीट ग्रुप डी में रखा गया है, उनके सभी मैच अहमदाबाद में होंगे।

दिल्ली की टीम: नीतीश राणा (कप्तान), प्रियांश आर्य, सार्थक रंजन, आयुष बडोनी, अर्पित राणा, आयुष दोसेजा, मयंक रावत, तेजस्वी (विकेटकीपर), अनुज रावत (विकेटकीपर), हिम्मत सिंह, यश ढुल, सिमरजीत सिंह, राहुल डागर, यश भाटिया, अंकित राजेश कुमार, हर्ष त्यागी, सुयश शर्मा, प्रिंस यादव, मनी ग्रेवाल, रोहन राणा, ध्रुव कौशिक, आर्यन राणा और वैभव कांडपाल।

--आईएएनएस

 

 

