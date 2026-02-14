खेल

Delhi Open Wildcard : डेविस कप खिलाड़ी करण सिंह, मानस धमने को एकल में वाइल्ड कार्ड मिला

डेविस कप प्रदर्शन के आधार पर करण को मौका, युवा मानस को बड़ा मंच
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 14, 2026, 04:44 PM
एटीपी दिल्ली ओपन: डेविस कप खिलाड़ी करण सिंह, मानस धमने को एकल में वाइल्ड कार्ड मिला

नई दिल्ली: 16 फरवरी से डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में शुरू हो रहे दिल्ली ओपन के लिए मेन ड्रॉ वाइल्डकार्ड की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन (डीएलटीए) ने करण सिंह और 18 वर्षीय मानस धमने को मेन ड्रॉ वाइल्डकार्ड प्रदान किए हैं। साथ ही दिग्विजय प्रताप सिंह को भी मेन ड्रॉ में जगह दी गई है। इसके अतिरिक्त, चार खिलाड़ियों को क्वालिफाइंग सिंगल्स वाइल्डकार्ड भी दिए गए हैं।

 

करण सिंह को बेंगलुरु में नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत के विजयी डेविस कप मुकाबले में उनके योगदान के आधार पर यह मौका मिला है। हालिया डेविस कप अभियान में उनकी भूमिका और प्रोफेशनल सर्किट में उनके निरंतर प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। यह वाइल्डकार्ड राष्ट्रीय टीम की सफलता में उनके योगदान की औपचारिक पहचान मानी जा रही है।

 

वहीं, युवा प्रतिभा मानस धमने लगातार अपने खेल से प्रभावित कर रहे हैं। उन्हें भारतीय टेनिस के सबसे होनहार खिलाड़ियों में गिना जाता है। दिल्ली ओपन में भागीदारी उनके लिए ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अनुभव हासिल करने का सुनहरा अवसर होगी। इतनी कम उम्र में बड़े मंच पर खेलने का मौका उनके करियर के विकास में अहम साबित हो सकता है।

 

दिग्विजय प्रताप सिंह, जो हाल में डेविस कप टीम के रिजर्व सदस्य रहे, को भी मेन ड्रॉ वाइल्डकार्ड मिला है। उनके चयन से घरेलू सर्किट में उनके निरंतर प्रदर्शन और टीम माहौल में उनकी अहम भूमिका को मान्यता मिली है।

 

डीएलटीए के अध्यक्ष रोहित राजपाल ने कहा कि ये चयन खिलाड़ियों के हालिया योगदान और भारतीय टेनिस में उनके दीर्घकालिक निवेश को ध्यान में रखकर किए गए हैं। उन्होंने जोर दिया कि युवा खिलाड़ियों को ऐसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अवसर देना उनके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।

 

क्वालिफाइंग सिंगल्स वाइल्डकार्ड नितिन कुमार सिन्हा, इशाक इकबाल, उदित कंबोज और डेनिस येवसेयेव को दिए गए हैं। ये खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। दिल्ली ओपन भारतीय खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का अहम मंच बना हुआ है।

--आईएएनएस

 

 

 

Wildcard EntryDigvijay Pratap SinghKaran SinghDelhi OpenIndian Tennistennis newsRohit RajpalDLTADavis CupManas Dhamne

Related posts

Loading...

More from author

Loading...