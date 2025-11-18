खेल

Nitish Rana Trade : '10 साल बाद आपका लड़का घर आ गया', नितीश राणा की वापसी पर दिल्ली कैपिटल्स का वेलकम मैसेज

10 साल बाद नितीश राणा की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 18, 2025, 04:19 PM
'10 साल बाद आपका लड़का घर आ गया', नितीश राणा की वापसी पर दिल्ली कैपिटल्स का वेलकम मैसेज

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से पहले नितीश राणा को अपने साथ जोड़ा है। टीम में नितीश राणा की वापसी के बाद फ्रेंचाइजी ने उनके लिए एक स्वागत संदेश साझा किया।

 

 

डीसी ने 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "10 साल बाद आपका लड़का आखिरकार घर आ गया, दिल्ली।"

 

आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने नितीश राणा को 4.2 करोड़ रुपये पर ट्रेड किया है। वहीं, साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा दिल्ली कैपिटल्स की टीम से राजस्थान रॉयल्स के खेमे में पहुंच गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ रुपये में ट्रेड किया है।

 

साल 2016 में नितीश राणा को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में डेब्यू का मौका मिला। अगले ही सीजन उन्होंने 333 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।

 

हालांकि, 2018 इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी से पहले मुंबई फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने उन पर भरोसा जताया।

 

साल 2022 की मेगा नीलामी से पहले राणा को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन 8 करोड़ रुपये में दोबारा अनुबंधित होने के बाद उन्होंने 143.82 के स्ट्राइक रेट से 361 रन बनाए।

 

केकेआर की ओर से रिटेन किए जाने के बाद राणा को श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में आईपीएल 2023 के लिए कप्तानी सौंपी गई।

 

2024 में अय्यर के कप्तान बनने के बाद राणा का अभियान उंगली की चोट के कारण प्रभावित हुआ, जिसके कारण वह लगातार 10 मुकाबलों से बाहर रहे। साल 2025 की नीलामी से पहले केकेआर ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया और राजस्थान ने 4.20 करोड़ रुपये में इस खिलाड़ी को साइन किया।

 

नितीश राणा ने आईपीएल करियर के 118 मुकाबलों में 27.97 की औसत के साथ 2,853 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 20 अर्धशतक लगाए।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Delhi CapitalsNitish RanaKolkata Knight Ridersipl auctionIPL updatescricket newsPlayer Trade

Related posts

Loading...

More from author

Loading...