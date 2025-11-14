खेल

Deepti Sharma Meeting : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात बेहद उत्साहवर्धक रही: दीप्ति शर्मा

विश्व कप जीत के बाद दीप्ति शर्मा ने सीएम योगी से की खास मुलाकात
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 14, 2025, 03:26 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात बेहद उत्साहवर्धक रही: दीप्ति शर्मा

लखनऊ: महिला विश्व कप 2025 में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद दीप्ति उत्साहित और खुश नजर आईं।

आईएएनएस से बात करते हुए दीप्ति शर्मा ने कहा, "मुख्यमंत्री से मुलाकात बेहद उत्साहवर्धक रही। उन्होंने मुझे विश्व कप जीतने की बधाई दी। उनके शब्द प्रेरक थे जो मुझे भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे।"

उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी पद पर कार्यरत दीप्ति शर्मा ने राज्य के डीजीपी राजीव कृष्ण से भी मुलाकात की।

दीप्ति शर्मा ने कहा कि डीजीपी सर ने अपने अनुशासन और दिनचर्या के बारे में जानकारी साझा की। मुझे उनसे इस क्षेत्र के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने को मिला।"

भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। लंबा इंतजार खत्म हुआ और भारत ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

दीप्ति शर्मा का भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनाने में अहम योगदान रहा था। दीप्ति ने गेंद और बल्ले से असाधारण प्रदर्शन किया और भारत को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने में यादगार भूमिका निभाई। 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने कभी न भूलने वाला प्रदर्शन किया। दीप्ति ने बल्लेबाजी में 58 रन बनाए। वहीं, गेंदबाजी में 5 विकेट लिए। उनका ये प्रदर्शन कहीं न कहीं अकेले दम पर दक्षिण अफ्रीका पर भारी पड़ा था।

दीप्ति शर्मा के पूरे टूर्नामेंट के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वह टूर्नामेंट की सबसे सफल गेंदबाज रही थीं। दीप्ति ने 22 विकेट लिए थे। इसके अलावा, दीप्ति ने 215 रन बनाए थे। गेंदबाजी और बल्लेबाजी में असाधारण प्रदर्शन करने वाली दीप्ति को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था।

--आईएएनएस

 

 

India Women CricketWomen's World Cup 2025Indian Cricket NewsYogi Adityanath MeetingUP SportsWomen Cricket ChampionsDeepti SharmaDeepti Sharma Performance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...