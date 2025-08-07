Deepak Chahar Injury: कभी हार्दिक पांड्या का विकल्प माने गए, चोट के चलते आईपीएल तक सिमट गया करियर

खेल

नई दिल्ली:  साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक ऑलराउंडर ने डेब्यू किया था। दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करने वाले और निचले क्रम में आकर बड़े-बड़े शॉट लगाने वाले इस खिलाड़ी को हार्दिक पांड्या का विकल्प माना गया। लेकिन, अब ये खिलाड़ी भारतीय टीम की योजनाओं से बाहर है और अक्सर आईपीएल में दिखता है। इनका नाम है दीपक चाहर।

दीपक चाहर का जन्म 7 अगस्त 1992 को आगरा में हुआ था। भारतीय टीम के लिए जब उन्होंने डेब्यू किया तो गेंदबाजी में विविधता और बड़े शॉट लगाने की क्षमता की वजह से उन्हें हार्दिक पांड्या का विकल्प माना जाने लगा। शुरुआती दौर में उन्हें मौके भी बहुत मिले और इस दौरान उनका प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा। लेकिन खिलाड़ी के लिए प्रदर्शन के साथ जो सबसे अहम है, वो है फिटनेस। दीपक अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख सके।

2018 में डेब्यू से लेकर अब तक कई बार वह इंजरी की वजह से राष्ट्रीय टीम से ड्रॉप हुए। वहीं, कई बार इंजरी की वजह से आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर रहे। दीपक को वनडे और टी20 का बेहतर खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन टीम में जगह बनाने को लेकर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। युवा खिलाड़ी भी आ रहे हैं। ऐसे में दीपक को अब राष्ट्रीय टीम में मौका नहीं मिल पा रहा।

दीपक को आखिरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई थी। हालांकि, निजी कारणों से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद से वह राष्ट्रीय टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं।

इंजरी की वजह से वह आईपीएल 2022 से बाहर रहे। वहीं, फिटनेस खराब होने की वजह से 2023 और 2024 का पूरा सीजन नहीं खेल पाए। 2025 से पहले सीएसके ने उन्हें रिलीज कर दिया था। 2025 में वह हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के लिए खेले।

दीपक चाहर गेंदबाजी में अपनी विविधता के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में इसी वजह से उन्हें अक्सर विकेट भी मिलते हैं। शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर और आईपीएल में दिखायी है। यही वजह थी कि लंबे समय तक वह आईपीएल में सीएसके की तेज गेंदबाजी का प्रमुख चेहरा थे।

32 साल के चाहर घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में सक्रिय हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें अपनी फिटनेस और प्रदर्शन पर लगातार काम करना होगा। हालांकि उनका अबतक का करियर आईपीएल के आस-पास ही सिमटा है।

भारतीय टीम के लिए चाहर ने 13 वनडे में 16 विकेट लिए हैं और 2 अर्धशतक लगाते हुए 203 रन बनाए हैं। वहीं, 25 टी20 में उन्होंने 31 विकेट लिए हैं। वहीं, 2016 से 2025 के बीच 95 आईपीएल मैचों में दीपक ने 88 विकेट लिए हैं।

 

 

