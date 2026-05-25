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डीडीसीए ने महिला लीग के लिए पुरुषों के समान पुरस्कार राशि का किया ऐलान, कॉम्प्लिमेंट्री पास कल्चर खत्म

रोहन जेटली की अध्यक्षता में डीडीसीए ने प्रशासनिक और क्रिकेट संरचना में बड़े बदलाव किए
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Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 07:16 AM
डीडीसीए ने महिला लीग के लिए पुरुषों के समान पुरस्कार राशि का किया ऐलान, कॉम्प्लिमेंट्री पास कल्चर खत्म

नई दिल्ली: दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीसीसीए) ने रविवार को हुई अपनी एपेक्स काउंसिल की बैठक में कई बड़े प्रशासनिक और संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी। बैठक में कॉम्प्लिमेंट्री पास देने के पुराने कल्चर को खत्म करने और महिला क्रिकेट में बराबर पुरस्कार राशि देने और खिलाड़ियों और फैन्स के लिए संरचना को बेहतर बनाने संबंधी फैसले लिए गए।

 

बैठक में लिए गए अहम फैसलों में से एक प्रस्ताव डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने रखा था। प्रस्ताव यह था कि एपेक्स काउंसिल और उसके सदस्य अब कॉम्प्लिमेंट्री पास को एक आम चलन के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रस्ताव को ज्यादातर सदस्यों ने मान लिया।

 

इस कदम के पीछे की वजह बताते हुए डीडीसीए के एक अधिकारी ने कहा कि एसोसिएशन का मकसद अपनी आर्थिक हालत को मजबूत करना है, साथ ही उस चलन को खत्म करना है जो सालों से चला आ रहा था।

 

डीडीसीए के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "एक बड़ा फैसला यह लिया गया है कि डीडीसीए कॉम्प्लिमेंट्री पास लेने के पुराने चलन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आईपीएल में, (टीम द्वारा) पास देने से कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता क्योंकि यह एक फ्रेंचाइजी इवेंट है, लेकिन अगर उन पासों को (एसोसिएशन द्वारा) बेच दिया जाए तो इससे आर्थिक फायदा हो सकता है।"

 

उन्होंने कहा, "इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यह भी फैसला किया गया है कि आईपीएल के दौरान भी (फ्रेंचाइजी से) कॉम्प्लिमेंट्री पास नहीं लिए जाएंगे। और हमारे बाइलेटरल मैचों में, अगर हम पास स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम लगभग 1 करोड़ का मुनाफा कमा सकते हैं, खासकर अगर वह कोई हाई-प्रोफाइल मैच हो। इसलिए, डीडीसीए की आर्थिक सेहत को ध्यान में रखते हुए, कॉम्प्लिमेंट्री पास लेने के कल्चर को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया गया है।"

 

इस बदलाव के बावजूद, डीडीसीए ने साफ किया कि सदस्यों को टिकटों की एक नई व्यवस्था के तहत मैच देखने की सुविधा मिलती रहेगी।

 

अधिकारी ने बताया, "डीडीसीए के हर सदस्य को दो कॉम्प्लिमेंट्री टिकट मिलेंगे। डीडीसीए अब टीमों से कैटरिंग अधिकारियों के लिए पास स्वीकार नहीं करेगा। इसके बजाय, वह हर सदस्य को दो टिकट देगा ताकि फैन्स की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। उन रेगुलर पास के बारे में जो हमारे सदस्यों को मिलते थे, यह तय किया गया है कि हमारे बाइलेटरल मैचों के लिए, सदस्यों को पहले की तरह ही दो-दो पास मिलते रहेंगे। पहले, दूसरे प्रीमियम और बेहतर कैटेगरी के पास लेने में पैसे खर्च होते थे, या कभी-कभी फ्रेंचाइजी उन्हें देती ही नहीं थी। इसलिए अब, यह पक्का करने के लिए एक इंतजाम किया गया है कि सदस्यों को दो पास मिलें।"

 

लिंग समानता की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, एपेक्स काउंसिल ने डीडीसीए के तहत होने वाले पुरुषों और महिलाओं के मुकाबलों के लिए समान पुरस्कार राशि को भी मंजूरी दे दी है।

 

डीडीसीए के अधिकारी ने बताया, "हमारी महिला लीग की प्राइज मनी को पुरुषों की लीग के बराबर कर दिया गया है। इसलिए, महिला लीग के लिए दी जाने वाली प्राइज मनी अब उतनी ही होगी जितनी पुरुषों की लीग के लिए दी जाती है।"

 

एसोसिएशन ने आगे यह भी तय किया कि युवा क्रिकेटरों पर सफर का बोझ कम करने के लिए, जहां भी मुमकिन हो, लीग मैच दिल्ली के बीच के हिस्सों में करवाए जाएंगे। इस योजना को सपोर्ट करने के लिए,डीडीसीए लंबे समय की लीज पर मैदान लेने के लिए नीलामी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगा, जिनमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया और हमदर्द जसोला जैसे वेन्यू भी शामिल हैं।

 

अधिकारी ने बताया, "अभी हालात ऐसे हैं कि डीडीसीए के मैदान एक-दूसरे से बहुत दूर हैं। इसलिए, अब यह तय किया गया है कि हम सालाना या तीन साल के आधार पर मैदान हासिल करने के लिए सक्रिय बोलियों में हिस्सा लेंगे। ये मैदान सेंट्रल दिल्ली में होंगे, ताकि जिन बच्चों को सफर करना पड़ता है, उन्हें ज्यादा देर तक सफर न करना पड़े।"

 

एपेक्स काउंसिल ने मैचों के दौरान सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा, ताकि स्टेडियम में एंट्री को आसान बनाया जा सके।

 

अधिकारी ने कहा, "हमने एक बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रस्ताव रखा है, यह देखने के लिए कि क्या यह मुमकिन है या क्या यह काम कर सकता है या नहीं। सदस्यों के लिए, मैचों के दौरान बायोमेट्रिक एंट्री होनी चाहिए, ताकि वे ज्यादा हिस्सा ले सकें। इस समय यह काम कर सकता है या नहीं, यह हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका कोई हल निकालना होगा।"

 

मीटिंग के दौरान लिया गया एक और बड़ा फैसला मैच अधिकारियों से जुड़ा था। डीडीसीए ने इस सीजन से अंपायरों और स्कोररों की मैच फीस में 30 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। साथ ही सालाना इंक्रीमेंट का प्लान भी बनाया है।

 

अधिकारी ने बताया, "एक बहुत अच्छा फैसला रोहन जेटली ने लिया है। इसके तहत हमारे स्कोररों और अंपायरों को प्रति मैच जो मेहनताना मिल रहा था, उसे 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंपायर और स्कोरर चिलचिलाती गर्मी में मैच में खड़े रहते हैं। ये एसोसिएशन के सिपाही हैं। इसलिए, इस साल से इनके मेहनताने में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, और हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।"

 

एपेक्स काउंसिल ने दिल्ली के घरेलू क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने, खिलाड़ियों के विकास के रास्तों को बेहतर बनाने और क्रिकेटरों और दर्शकों, दोनों के लिए सुविधाओं को अपग्रेड करने के मकसद से कई उपायों को भी मंजूरी दी।

 

एक अहम फैसला दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में हिस्सा लेने के मौकों को बढ़ाने पर केंद्रित था। एसोसिएशन ने एक ऐसा बड़ा मंच बनाने का फैसला किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकें। एक और बड़े ढांचागत सुधार के तहत, सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि सभी उम्र के ग्रुप और फॉर्मेट में डीडीसीए की सभी टीमों में अब सिर्फ 16 खिलाड़ी ही होंगे।

 

एपेक्स काउंसिल ने घरेलू सीजन से पहले समय पर नियुक्तियां करने की जरूरत पर भी जोर दिया। क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का गठन, और साथ ही चयनकर्ताओं व कोचों की नियुक्ति को अब प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ियों के चयन को अंतिम रूप देने से पहले, उनके प्रदर्शन की लंबे समय तक निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके।

 

बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, डीडीसीए ने पुष्टि की है कि उसकी नई इमारत परियोजना पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस प्रस्तावित सुविधा में 30 आवासीय कमरे, इनडोर अभ्यास पिच, एक स्विमिंग पूल और एक मल्टी-क्यूजीन रेस्तरां शामिल होंगे।

 

परिषद ने डीडीसीए के विभिन्न स्थलों पर मौजूदा ड्रेसिंग रूम और कॉर्पोरेट बॉक्स के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। दर्शकों के आराम को ध्यान में रखते हुए, डीडीसीए ने स्थलों पर कैनोपी और अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था लगाने का भी निर्णय लिया है, ताकि दिल्ली की भीषण गर्मी के दौरान मैच देखने आने वाले प्रशंसकों को राहत मिल सके।

--आईएएनएस

पीएके

 

 

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