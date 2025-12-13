खेल

David Warner BBL : डेविड वॉर्नर मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं

बीबीएल में नया रोल निभा सकते हैं वॉर्नर, सिडनी थंडर की रणनीति में बदलाव
Dec 14, 2025, 08:15 AM
बीबीएल: डेविड वॉर्नर मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं

नई दिल्ली: डेविड वॉर्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन लीग क्रिकेट में अब भी सक्रिय हैं। वॉर्नर आगामी बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। वॉर्नर ने कहा है कि वह टीम के बल्लेबाजी क्रम को अलग विकल्प देने के लिए निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं।

 

वॉर्नर ने कहा, "यह एक रणनीतिक फैसला है। हमारे पास मध्यक्रम में कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं है। इसलिए मैं मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर सकता हूं। मैट गिलक्स भी एक विकल्प हो सकते हैं, जबकि निक मैडिनसन और ब्लेक निकिटरस बाएं हाथ के अन्य बल्लेबाज हैं।"

 

सिडनी थंडर के कप्तान डेविड वॉर्नर ने अपने करियर के 423 मैचों की 382 पारियों में बतौर ओपनर बल्लेबाजी की है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय करियर में भी सभी फॉर्मेट में वॉर्नर ने बतौर ओपनर ही खेला है। ऐसे में मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में वह कैसी बल्लेबाजी करेंगे, इस पर फैंस की नजर होगी।

 

सिडनी थंडर में युवा सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास शामिल हैं। सैम कोंस्टास ने भारत के साथ साल की शुरुआत में खेली गई टेस्ट सीरीज में बतौर ओपनर जगह बनाई थी, लेकिन खराब फॉर्म की वजह से टीम से उन्हें बाहर होना पड़ा और वह अपना पहला एशेज खेलने का मौका भी चूक गए।

 

डेविड वॉर्नर ने युवा सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास की भी तारीफ की।

 

उन्होंने कहा, "उसे बहादुर बनना होगा। वापसी का सबसे अच्छा तरीका रन बनाना है। वह इस समय वही कर रहा है। जब आप चर्चा में आ जाते हैं, तो बहक सकते हैं, लेकिन उसके आस-पास बहुत अच्छा माहौल है, जो उसे शांत रखेगा।"

 

सिडनी थंडर का पिछले सीजन अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा था। आगामी सीजन में टीम एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ उतरेगी।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

